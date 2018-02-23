مسئول أمريكى: أتوقع فتح السفارة الأمريكية بالقدس مايو المقبل





واشنطن (رويترز)

قال مسئول أمريكى لرويترز اليوم الجمعة، إن من المتوقع أن تفتح الولايات المتحدة سفارتها لدى إسرائيل فى القدس مايو المقبل.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أعلن العام الماضى اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل وبدأ عملية لنقل السفارة إلى القدس من تل أبيب.