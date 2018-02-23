محافظ بنى سويف: رفع درجة استعدادات القطاعات للانتخابات الرئاسية المقبلة

بنى سويف أيمن لطفى



ناقش المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف استعدادات المحافظة للانتخابات الرئاسية فى مارس المقبل، والخطة التى وضعتها كافة القطاعات التنفيذية والخدمية استعدادا للعرس الديمقراطى الكبير لإخراجه فى أفضل صورة ممكنة، مشددا على رفع حالة الاستعداد وإعداد التقارير المستمرة والميدانية عن التجهيزات اللازم توافرها بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة ،وضرورة تجهيز غرف العمليات الرئيسية والفرعية لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة ولتذليل كافة المعوقات الطارئة أولا بأول.

وأشار بيان للعلاقات العامة للمحافظة منذ قليل إلى أن المحافظ خلال رئاستة للمجلس التنفيذى بحضوراللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، واللواء عصام العلقامى السكرتير العام، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات ومديرى عموم المديريات، شدد على ضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية بدأ اليوم فصاعدا، ومراجعة كافة الاحتياجات الخاصة بالعميلة الانتخابية فى مقدمتها لجان الاقتراع لتهيئتها، وتوفير متطلباتها الخدمية كاملة ودعمها بوسائل الأمن والسلامة اللازمة، بالإضافة إلى بحث خطط تأمين المقرات الانتخابية وتجهيزها، والعمل على تسهيل الإدلاء بالأصوات وذلك بالتنسيق التام مع مديرية أمن بنى سويف والقوات المسلحة، فضلا عن تسهيل تجهيز لجان المغتربين لتسهيل الإدلاء بأصواتهم على أن تكون بالقرب من أماكن تواجدهم وعملهم ، وذلك أيضا بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات ومع الجهات الأمنية والمعنية بالمحافظة.

وطالب محافظ بنى سويف بضرورة تكثيف حملات التوعية بأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية القادمة، مشيراً إلى أن نسبة المشاركة تدل على الوعى السياسى والمسؤولية الوطنية لدى الموطن المصرى ، ولاستكمال المسار الديمقراطى ومسيرة التنمية التى سلكتها الدولة خلال السنوات القليلة الماضية، ومنوها عن أهمية التضافر والتناغم فى توصيل الرسالة التوعوية للمواطن بوضوح ويسر لتصل له مهما كانت ثقافته ومستواه التعليمى، وذلك من خلال الجهات التى تمتلك قنوات ومنابر توعية مثل الأزهر والأوقاف والكنائس والتربية والتعليم والمجتمع المدنى وغيرهم.

ووافق المجلس على تخصيص مساحة 10 قراريط "تبرع" بناحية طحا بوش التابعة لمجلس قروى دلاص بمركز ناصر بغرض إنشاء مدرسة للثانوى العام عليها لخدمة أهالى القرية والقرى والعزب والتوابع المجاورة لها، وذلك بالإضافة إلى الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 9 قراريط " تبرع" بقرية الجمهود مركز الفشن بغرض إنشاء مدرسة ابتدائى عليها، والموافقة على تخصيص مساحة 16 قيراطا "أرض أملاك دولة" بناحية عزبة حسين سليمان بالبهسمون التابعة لمجلس قروى براوة باهناسيا بغرض إقامة مدرسة للتعليم الابتدائى عليها، وكذا الموافقة على إضافة ملحق بمساحة 220 مترا مربعا "تبرع" بغرض عمل توسعة لمدرسة فضل الإبتدائية بناحية طنسا الملق التابعة لمجلس قروى دلاص بمركز ناصر.

كما وافق المجلس على إطلاق اسم الشهيد رائد "محمد مرزوق محمد مرزوق" على مدرسة الصفا الإعدادية بنات بمدينة بنى سويف، وذلك تخليداً تقديراً لما بذله فى سبيل الدفاع عن الوطن.

كما كلف المحافظ رؤساء المدن ومديرى المديريات الخدمية بتخصيص أرقام تليفونات وإعلام المواطنين بها لاستقبال وتلقى شكاواهم بخصوص الخدمات والمرافق، وذلك بالتوازى مع تفعيل الخطوط الساخنة التى أعلنت عنها المحافظة وهى ( 140، 3/ 2242001) ، علاوة على رقم غرفة العمليات ومركز الأزمات (2244117)، فضلاً عن رقم الواتس آب الخاص بالمحافظة (010018460099) والمخصص لاستقبال شكاوى المواطنين فيما يتعلق بالمرافق والخدمات.