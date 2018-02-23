محافظ القليوبية يصدر حركه تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية





القليوبية-نيفين طه

اصدر اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية قرار بحركة تنقلات شملت لرؤساء الوحدات لمحلية و نوابهم شملت نقل محروس جلال السيد احمد من نائب رئيس الوحدة المحليه لمجلس ومدينه بنها الى نائب رئيس الوحدة المحليه مجلس ومدينه قليوب

كما شملت نقل مصطفى محمد محمد حسنانين من مساعد لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطرالى نائب رئيس الوحدة المحليه لمجلس ومدينه بنها ونقل محمودالسيد الحصرى مساعد لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ الى مساعد لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر.

وشمل القرار نقل ليالى نبيل الشافعى من مساعد رئيس الوحدة المحليه لمجلس ومدينه بنها الى مساعد لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ

ونهى هذا القرار تكليف زايد محمد زايد من العمل مساعدا لرئيس حى شرق شبرا الخيمه وعودته للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينه القناطر الخيرية جهة عمله الاصلية