مجلس الأمن يصوت اليوم على قرار يطالب بوقف إطلاق النار بسوريا

مجلس الأمن يصوت اليوم على قرار يطالب بوقف إطلاق النار بسورياالجمعة، 23 فبراير 2018 07:01 ص
مجلس الأمن الدولى - أرشيفية
(رويترز)
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قالت بعثة الكويت بالأمم المتحدة، التى ترأس مجلس الأمن الدولى خلال شهر فبراير، إن المجلس سيجرى تصويتا الساعة 11 من صباح اليوم الجمعة بتوقيت شرق الولايات المتحدة، على مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما فى سوريا للسماح بتسليم المساعدات والإجلاء الطبي.
ولم يتضح كيف ستصوت روسيا، حليفة سوريا والتى تتمتع بحق النقض (الفيتو)، على مشروع القرار الذى صاغته الكويت والسويد.
ويتطلب القرار لتمريره تسعة أصوات مؤيدة وعدم استخدام أى من الدول الخمس دائمة العضوية، وهى روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، حق النقض.
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