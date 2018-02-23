ما هو الفرق بين التأمين الإجبارى والتكميلى للسيارات ؟





رانيا فزاع

التأمين على السيارات واحد من أنواع التأمين التى ترتبط فى ذهن الكثيرين بأنها اختيارية فقط ، وإن صاحب السيارة هو من يحدد إذا كان سيؤمن عليها أملا حقيقة الأمر تختلف عن ذلك فالتامين على السيارة ينقسم إلى اجبارى الذى يدفع أى شخص مقبل على شراء سيارة مبلغ يكون مسئول فيه عن المسئولية المدنية، تجاه الحوادث التى تقع للغير من السيارات مجهولة الهوية ، وينظم عملية الحصول على التعويضات هنا صندوق الحوادث المجهلة.

وبحسب نشرة معلوماتية حديثة للاتحاد المصرى للتأمين فيكمن أن نفرق بين لتأمين الاجبارى والتكميلى للسيارات كالتالى :

التأمين الاجبارى هو تطبيقا للقانون 72 لسنة 2007 عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع وينص فى مادة الأولى على أنه يجب التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع (الملاكى والأجرة والنقل والأوتوبيس) المرخص فى تسييرها طبقا لأحكام قانون المرور ، ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات ، وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذا لهذا القانون داخل جمهورية مصر العربية .

فى حين أن التأمين التكميلى يغطى أى تلفيات كلية أو جزئية تحدث للسيارة ناتج عن حادث أو سرقة كلية أو جزئية او حريق كلى أو جزئى .

التأمين التكميلى للسيارات له شروط لتطبيقه وهى كالتالى :

يكون باسم العميل الثابت اسمه فى رخصة تسيير السيارة المؤمن عليها ويكون فى بعض الأحوال لصالح البنك القائم بإقراض العميل لقرض السيارة "إن وجد"، و معنى ذلك أنه فى حالة التعويض يصرف باسم البنك الموضح اسمه فى رخصة السيارة والوثيقة أو الشركة مانحة القرض ، أياً كان نوع التعويض سواء كان تعويض جزئى أو تعويض كلى وفى بعض الحالات تسمح بعض البنوك بأن يصرف التعويض الجزئى باسم العميل مباشرة وتشترط فقط صرف التعويضات الناتجة عن الهلاك الكلى للسيارة الناتجة عن السرقة الكلية او الحريق الكلى او التعويضات الجسيمة باسم البنك.

لكى تتم عملية اصدار الوثيقة بشكل سليم لابد أن يوضح العميل سند ملكيته للسيارة ففى حال السيارات (الزيرو) يتم التأمين بموجب خطاب الافراج الصادر باسم التوكيل والذى يقوم بدوره ببيع السيارة باسم العميل وفى حالة السيارات المستعملة يكون المستند هو الرخصة او عقد البيع الموثق فى الشهر العقارى باسم المالك الجديد أو توكيل بيع السيارة موثق بالشهر العقارى .

قيمة التلفيات الجزئية والتى تحتاج إلى إصلاح أو تغيير لأى جزء من السيارة نتيجة حادث يقع للسيارة المؤمن عليها . قيمة التلفيات التى تحدث بالسيارة نتيجة الحريق الجزئى أو السرقة.

تعويض المؤمن له عن قيمة السيارة بالكامل نتيجة حادث حريق للسيارة بالكامل وبالتالى لا يجدى إصلاحها أو وقوع حادث جسيم ينتج عنه اعتبار السيارة هلاك كلي.

تغطية الغير والذى تحدث له تلفيات مادية نتيجة خطأ قائد السيارة المؤمن عليها والذى اصطلح على تسميته (المسئولية المدنية ، تغطية الحوادث الشخصية لركاب السيارة المؤمن عليها.

يوفر أيضا التأمين على السرقة الجزئية للسيارات كالتالى :

السرقة الجزئية لأحد أجزاء السيارة مثل الكاسيت أو الإطار الاحتياطى أو المرايا الخارجية ويشترط بأن يكون هذا الجزء من مكونات السيارة بمعنى أن الأجزاء الكمالية ، ولم تنزل به السيارة لا يكون ضمن التغطيات التأمينية إلا إذا نص فى الوثيقة على شمولها بالتغطية التأمينية .، ويتم معايناتها عند الإصدار وبالتالى يجب على المؤمن له أن يراجع شركة التأمين فى الأجزاء المشمولة بهذه التغطية من عدمه ويشترط فى حالة وجود سرقة أن يقوم المؤمن، له بتحرير محضر شرطة عن واقعة السرقة وأن تقوم الشرطة بمعاينة السيارة موضوع الحادث وإثبات نوعية الأجزاء المسروقة ومكانها فى السيارة وهل تم استخدام عنف من عدمه وأقصى التزام لشركة التأمين هى قيمة الأجزاء المفقودة لدى الوكيل أو القيمة المحددة فى الوثيقة .

التأمين على السرقة الكلية

فى حالة سرقة السيارة بالكامل لابد أن يقوم العميل بتحرير محضر الشرطة بواقعة السرقة للسيارة بالكامل ، ويتم إخطار وحدة مكافحة سرقة السيارات بالواقعة من قبل الشرطة ،وزيادة فى التأكيد تقوم شركة التأمين بتوجيه خطاب لوحدة المكافحة بالواقعة ، كما تقوم بإرسال خطاب مماثل إلى وحدة المرور الصادرة منها رخصة السيارة حتى تتحفظ على ملف السيارة وتقبض على أى شخص يتقدم بالتعامل على هذا الملف.

وتلتزم شركة التأمين بدفع قيمة السيارة بالكامل (وهو مبلغ التأمين أو قيمتها السوقية أيهما أقل وقت الحادث حتى لا يكون هناك تربح للعميل من التأمين) ،فى حالة مرور أكثر من ثلاثة أشهر على سرقة السيارة دون العثور عليها.

حريق السيارة نتيجة ماس كهربائى أو تسريب بنزين من دائرة الوقود أو فعل عمدى من الغير أو وقوع حادث جسيم ناتج عن تصادم واحتكاك بأى جسم أخر وخلافه كل هذه أسباب تؤدى إلى اشتعال النار بالسيارة وغالباً نوعية هذه الحوادث تؤدى إلى احتراق السيارة بالكامل.

التأمين فى حالة حريق السيارة :

يجب على العميل فى هذه الحالة أن يخطر الشرطة فوراً لمعاينة السيارة بمكان الحادث ويلى ذلك إرسال إخطار بالحادث لشركة التأمين للقيام بإجراءات معاينة السيارة ،وإرفاق مقايسة مسعره بتكاليف الإصلاح ومحضر الشرطة ويتم اعتبار السيارة هلاك كلى من قبل شركة التأمين فى حالة تجاوز تكلفة الإصلاح نسبة معينة متفق عليها.

أما فى حالة وقوع حادث تصادم أو انقلاب ينتج عنه وقوع تلفيات بالسيارة ففى هذه الحالة على العميل أن يخطر شركة التأمين بالحادث وأن يرسل السيارة إلى جهة الإصلاح والتى تقوم بإعداد مقايسة مسعره محدد بها سعر أو قيمة كل بند فيها حسب نوعيته.

التأمين فى حالة التصادم

من خلال المعاينة وحصر كل بند يستحق الإصلاح أو التغيير تحسب التكلفة ففى حالة صعوبة امكانية الإصلاح أو كانت تكلفة الإصلاح كبيرة يتم اعتبار السيارة هلاك كلى وتخطر الشركة العميل بخطاب بالقيمة التى ستصرف له وهى كامل مبلغ التأمين أو القيمة السوقية .

المستندات المطلوبة فى حالة الهلاك الكلى الناتج عن الحريق / أو أى حادث :-

أصل إيصال تسليم اللوحات المعدنية .

صورة من شهادة البيانات .

أصل خطاب المؤسسة فى حالة التأمين على سائق .

عقد نقل ملكية السيارة موثق بالشهر العقارى .

أصل وثيقة التأمين فى حالة التأمين على السيارة بوثيقة مستقلة .

تسليم حطام السيارة إلى شركة التأمين .

أيضاً من ضمن التغطيات التى توفرها وثيقة التأمين للسيارات التكميلى تغطية (المسئولية المدنية) وهنا المقصود به أى تلف مادى يقع لأى شخص غير المؤمن له نتيجة خطأ قائد السيارة المؤمن عليها أثناء قيادته للسيارة ويتسبب فى تلفيات مادية مثل تلف عامود كهربائى على الطريق أو جزء من كوبرى أو واجهات محلات أو سيارة الغير وخلافه تكون شركة التأمين ملزمة بدفع تكلفة إصلاح هذا الشيء أو أكثر من شيء فى الحادث الواحد فى حدود مبلغ (عشرة ألاف جنيهاً) ويمكن للمؤمن له أن يحصل على تغطية أكبر من (عشرة ألاف جنيهاً) مقابل قسط إضافى يدفعه إلى شركة التأمين .

شروط الحصول على تأمين اجبارى للسيارات

ينظم الحصول على تعويضات تأمين اجبار السيارات صندوق الحوادث المجهلة والذى يقوم عمله كالتالى :

وفقا للموقع الرسمى لهيئة الرقابة المالية فالصندوق يقوم بتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث النقل السريع داخل مصر (الحوادث المجهلة) ويلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة ،عن الحوادث التى تقع للغير عن المركبة وذلك عن أخطار (الوفاة والعجز الكلى أو الجزئى المستديم)، والأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير ويشمل الغير" الركاب" ويعتبر الشخص راكباً سواء كان فى داخل السيارة أو صاعداً إليها أو نازلاً منها .

يتم التعويض فى الحالات الآتية "عدم معرفه المركبة المسئولة عن الحادث ،عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير ، حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص .

يغطى الصندوق مبالغ تأمينية بقيمة 40 ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم وفى حالة العجز الجزئى المستديم فيتم تحديد نسبة من التعويض تتناسب مع نسبة العجز ، بالإضافة إلى دفع 10 ألاف جنيه كحد أقصى للتعويض عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير

يتم تمويل الصندوق من الشركات العاملة فى نشاط التأمين الإجبارى على السيارات وتدفع نسبة 3% من إجمالى الأقساط التى تحصل عليها .

- يقوم الصندوق بصرف تعويضات فى حالة عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث أو عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير أو حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص مثل الجيش والشرطة ،طريقة عمل الصندوق تقوم على التقدم بطلب للصندوق من خلال أفراد بشكل ودى أو بدعاوى قضائية .

يذكر أن الاتحاد المصرى للتأمين سوف يستحدث صفحة على موقعه الإلكترونى تهدف لنشر الوعى والثقافة التأمينية لدى حملة وثائق التأمين على السيارات ، لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم والخطوات التنفيذية التى يجب إتباعها فى حالة وقوع حادث سواء للسيارة أو للأشخاص الراكبين أو المارة وكذلك لممتلكات الغير .