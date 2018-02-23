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ماكرون: متفائل بالتوصل إلى قرار بمجلس الأمن بشأن هدنة فى سوريا

الجمعة، 23 فبراير 2018 09:18 م
ماكرون: متفائل بالتوصل إلى قرار بمجلس الأمن بشأن هدنة فى سوريا الرئيس الفرنسى إمانويل ماكرون




(رويترز)
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قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة إنه متفائل بأن مجلس الأمن الدولى سيدعو إلى وقف إطلاق النار فى سوريا.

وناشد ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وقف القصف على منطقة الغوطة الشرقية التى تسيطر عليها المعارضة المسلحة.

وقال ماكرون إنه سيواصل جهوده للتوسط فى وقف لإطلاق النار إذا لم يتسن التوصل إلى قرار لمجلس الأمن.

 


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ماكرون

مجلس الأمن

سوريا

الغوطة



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