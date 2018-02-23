ماريون مارشال لوبان من أمريكا: نسعى لتكون فرنسا أولا

كتب أحمد علوى

قالت ماريون مارشال لوبان التى يعتبرها البعض زعيمة محتملة لليمين المتطرف فى فرنسا أمام سياسيين محافظين فى الولايات المتحدة إن على فرنسا أن تحذو حذو الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وتسعى جاهدة لتحقيق شعار "فرنسا أولا".

وينظر لماريون منذ فترة طويلة فى فرنسا بصفتها زعيمة محتملة للجبهة الوطنية فى المستقبل، واعتبرت وسائل إعلام فرنسية أن إلقاءها كلمة أمس الخميس فى مؤتمر تحدث فيه ترامب ونائبه مايك بنس يشكل تحديا لزعيمة الحزب مارين لوبان.

وتعتبر ماريون نائبة سابقة تبلغ من العمر 28 عاما وهى حفيدة مؤسس الجبهة الوطنية جان مارى لوبان وابنة شقيق زعيمة الحزب مارين لوبان، وقد انسحبت من الحياة السياسية مؤقتا بعد هزيمة عمتها فى الانتخابات الرئاسية فى مايو الماضى.

وقالت ماريون فى كلمتها "لا أشعر بالانزعاج عندما أسمع الرئيس دونالد ترامب يقول "أمريكا أولا"، فى الحقيقة أريد أن تكون أمريكا أولا للأمريكيين وأريد أن تكون بريطانيا أولا للبريطانيين وأريد أن تكون فرنسا أولا للفرنسيين".

وأضافت لآلاف النشطاء والسياسيين فى مؤتمر للمحافظين فى ولاية ماريلاند الأمريكية "جئت اليوم لأقول لكم إن هناك شبانا مستعدون لتلك المعركة اليوم فى أوروبا"، متابعة "فلنواصل البناء على ما حققتموه هنا حتى يسود الاتجاه المحافظ على جانبى الأطلسى".