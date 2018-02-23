video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 23 فبراير 2018 06:33 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

لص يسرق كروت شحن ومبلغ مالى من سوبر ماركت بالهرم

الجمعة، 23 فبراير 2018 03:24 م
لص يسرق كروت شحن ومبلغ مالى من سوبر ماركت بالهرم سرقة - أرشيفية




كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها للقبض على المتهم بسرقة محل "سوبر ماركت" بالهرم، والذى استولى على كروت شحن ومبلغ مالى بقيمة 30 ألف جنيه، وفر هاربا، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وكان الرائد محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم قد تلقى بلاغا يفيد تعرض سوبر ماركت بمنطقة حدائق الأهرام للسرقة، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مرتكب السرقة استولى على كروت شحن ومبلغ مالى، بعد كسر باب السوبر ماركت، وتحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لكشف هوية المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس أستاذ جامعى 4 أيام بتهمة سرقة محل ذهب بأسوان

اخبار الحوادث

سرقة سوبر ماركت

سرقة كروت شحن

قسم الهرم

امن الجيزة



لا تفوتك
أهداف محمد صلاح = 13 نقطة لليفربول والمربع الذهبى

أهداف محمد صلاح = 13 نقطة لليفربول والمربع الذهبى

ننشر أبرز الملامح المقرر إدخالها على مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة

ننشر أبرز الملامح المقرر إدخالها على مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة

عمرو وردة فى حوار لـ"اليوم السابع" بعد الاعتداء المسلح: عشت أصعب ليلة فى حياتى.. لن أرحل عن اليونان وأحلم بقيادة أتروميتوس لليوروباليج.. محمد صلاح من أفضل لاعبى العالم.. وكوبر يستحق البقاء فى تدريب منتخب مصر

عمرو وردة فى حوار لـ"اليوم السابع" بعد الاعتداء المسلح: عشت أصعب ليلة فى حياتى.. لن أرحل عن اليونان وأحلم بقيادة أتروميتوس لليوروباليج.. محمد صلاح من أفضل لاعبى العالم.. وكوبر يستحق البقاء فى تدريب منتخب مصر

دفتر أحوال المواطن.. أهالى قرية سنهور بكفر الشيخ يشكون تغير لون ورائحة مياه الشرب.. قارئ يناشد الصحة بعلاج أخيه على نفقة الدولة.. وشكاوى من تلال القمامة بترعة المريوطية.. وانتشار الحفر أعلى كوبرى الأميرية

دفتر أحوال المواطن.. أهالى قرية سنهور بكفر الشيخ يشكون تغير لون ورائحة مياه الشرب.. قارئ يناشد الصحة بعلاج أخيه على نفقة الدولة.. وشكاوى من تلال القمامة بترعة المريوطية.. وانتشار الحفر أعلى كوبرى الأميرية

تأهل على فرج ونور الشربينى للدور الثانى لبطولة ويندى سيتى المفتوحة للاسكواش

تأهل على فرج ونور الشربينى للدور الثانى لبطولة ويندى سيتى المفتوحة للاسكواش

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة غدًا

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة غدًا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة