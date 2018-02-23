لص يسرق كروت شحن ومبلغ مالى من سوبر ماركت بالهرم





كتب بهجت أبو ضيف

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها للقبض على المتهم بسرقة محل "سوبر ماركت" بالهرم، والذى استولى على كروت شحن ومبلغ مالى بقيمة 30 ألف جنيه، وفر هاربا، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وكان الرائد محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم قد تلقى بلاغا يفيد تعرض سوبر ماركت بمنطقة حدائق الأهرام للسرقة، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مرتكب السرقة استولى على كروت شحن ومبلغ مالى، بعد كسر باب السوبر ماركت، وتحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لكشف هوية المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق