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لصوص 6 أكتوبر: "سرقنا 6 سيارات وبعناها فى الفيوم"

الجمعة، 23 فبراير 2018 06:00 ص
لصوص 6 أكتوبر: "سرقنا 6 سيارات وبعناها فى الفيوم" سرقة سيارات - ارشيفيه




كتب بهجت أبو ضيف
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اعترف 5 عاطلين متهمين بسرقة عدد من السيارات بـ 6 أكتوبر عقب القبض عليهم، أنهم ارتكبوا 6 وقائع سرقة سيارات بأنحاء الجيزة، حيث يفاوضون مالكها للحصول على فدية مقابل إعادتها، أو بيعها لعملائهم.

وقال المتهمون أنهم يستخدمون مفتاح مصطنع فى سرقة السيارات، حيث يتولى أحدهم سرقة السيارة المستهدفة، بينما يتولى باقى المتهمين تأمين المتهم لحين تنفيذ السرقة، كما أضافوا أن السيارات المسروقة يتم بيعها لعملائهم بمحافظة الفيوم.

وتم ضبط المتهمين أثناء متابعة ضباط مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر للحالة الأمنية، حيث تمكنوا من ضبط عاطل أثناء محاولته سرقة سيارة باستخدام مفتاح مصطنع.

كما تم ضبط 4 من شركائه أثناء استقلالهم سيارة لمراقبة الطريق وتأمين المتهم، وبمواجهتهم اعترفوا بمحاولة سرقة السيارة، وارتكاب عدد من سرقات السيارات، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، وتولت النيابة التحقيق.


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