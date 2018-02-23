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الجمعة، 23 فبراير 2018 10:28 ص
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كوريا الشمالية: جوتيريس "يختلق شجارا" بتصريحاته عن العقوبات

الجمعة، 23 فبراير 2018 10:22 ص
كوريا الشمالية: جوتيريس "يختلق شجارا" بتصريحاته عن العقوبات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس




الأمم المتحدة (رويترز)
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اتهمت كوريا الشمالية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، "باختلاق الشجار" مع بيونج يانج بعدما أشاد بالعقوبات الدولية عليها بسبب برامجها النووية والصاروخية.

وقالت بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة فى بيان إن جوتيريس أدلى "بتصريحات طائشة" خلال كلمة ألقاها الأسبوع الماضى فى مؤتمر ميونيخ للأمن.

وقال البيان "هذا لا يزيد عن كونه سفسطة سخيفة لا تليق بدوره كأمين عام للأمم المتحدة ويدفعنا للتساؤل بشأن إذا كان تابعا يمثل الولايات المتحدة".

وهناك مواجهة بين إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وكوريا الشمالية بشأن تطوير بيونج يانج أسلحة نووية قادرة على قصف الولايات المتحدة.

وقالت بعثة بيونج يانج فى الأمم المتحدة إن واشنطن تتحمل المسئولية عن الوضع فى شبه الجزيرة الكورية وانتقدت جوتيريس لعدم ذكره واشنطن فى الكلمة التى ألقاها فى مؤتمر ميونيخ.

وقال جوتيريش فى المؤتمر "من المهم ملاحظة أن الوحدة التى نجح المجلس فى تحقيقها عن طريق العقوبات وسيلة ضغط مؤثرة على كوريا الشمالية وأرى أن من الضرورى بالتأكيد استمرار هذا الضغط".

وطالبت بعثة كوريا الشمالية جوتيريش بحث مجلس الأمن على الترحيب "بعملية تحسين العلاقات بين الكوريتين ومنع الدول المجاورة من عرقلة العملية". 


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