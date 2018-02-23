"قيادة فتح": صحة الرئيس عباس جيدة والفحوص إجراء روتينى





وكالات الأنباء

نفى قيادى فى حركة "فتح" الفلسطينية، مساء الخميس، شائعات حول حالة الرئيس الفلسطينى محمود عباس الصحية.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية للحركة، قوله إن الرئيس محمود عباس بصحة جيدة وهو يجرى فحوصا طبية روتينية.

وأكد القيادي أن "لا صحة لما يشاع حول صحة السيد الرئيس".

وكانت وكالة "رويترز" أفادت سابقا، نقلا عن "مسؤول فلسطينى كبير"، أن عباس دخل مستشفى في الولايات المتحدة لإجراء فحوص دورية.

وقال المسؤول بالهاتف "هو الآن في مستشفى لإجراء فحوص دورية"، ولم يكشف مزيدا من المعلومات.

وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية سابقا أن الرئيس الفلسطينى يتلقى العلاج فى مستشفى "بالتيمور" فى الولايات المتحدة، مع حراسة مشددة من الأمن السرى الأمريكى.