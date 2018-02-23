"قيادة فتح": صحة الرئيس عباس جيدة والفحوص إجراء روتينى

"قيادة فتح": صحة الرئيس عباس جيدة والفحوص إجراء روتينىالجمعة، 23 فبراير 2018 12:00 ص
الرئيس الفلسطينى محمود عباس
وكالات الأنباء
إضافة تعليق
نفى قيادى فى حركة "فتح" الفلسطينية، مساء الخميس، شائعات حول حالة الرئيس الفلسطينى محمود عباس الصحية.
ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية للحركة، قوله إن الرئيس محمود عباس بصحة جيدة وهو يجرى فحوصا طبية روتينية.
وأكد القيادي أن "لا صحة لما يشاع حول صحة السيد الرئيس".
وكانت وكالة "رويترز" أفادت سابقا، نقلا عن "مسؤول فلسطينى كبير"، أن عباس دخل مستشفى في الولايات المتحدة لإجراء فحوص دورية.
وقال المسؤول بالهاتف "هو الآن في مستشفى لإجراء فحوص دورية"، ولم يكشف مزيدا من المعلومات.
وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية سابقا أن الرئيس الفلسطينى يتلقى العلاج فى مستشفى "بالتيمور" فى الولايات المتحدة، مع حراسة مشددة من الأمن السرى الأمريكى.
إضافة تعليق
حملات دعم السيسى تندمج تحت الحملة الرسمية.. الانتهاء من تشكيل الهيكل التنظيمى واعتماده من الرئيس.. أبوشقة: كسبنا الرهان بهذا الاندماج ونؤسس لاصفاف وطنى جديد.. وكارم: السيسى انحاز للبسطاء ونجمنا عالى فى السماء
صور وفيديو..حقول شرق المتوسط تدق طبول الحرب بين بيروت وتل أبيب.. "البلوك 9" يشعل الأزمة عقب فشل وساطة أمريكا..إسرائيل تمنع اللبنانيين من التنقيب عن الغاز بالبحر الأبيض..وحزب الله يهدد منصات الغاز لدولة الاحتلال
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة