قيادات الأزهر خلال زيارتهم لمعبد الأقصر: مصر واحة الأمن والأمان‎





كتب لؤى على

أعلنت قيادات الأزهر الشريف جامعا وجامعة أن مصر الكنانة واحة للأمن والأمان، موضحين أن المولى عز وجل أكد ذلك فى كتابه الكريم بسورة يوسف فى قوله تعالى (ادخلوا مصر أن شاء الله آمنين).

جاء ذلك خلال زيارتهم اليوم لمعبد الأقصر على هامش مشاركتهم فى المؤتمر الدولى الأول لكلية الزراعة جامعة الأزهر فرع أسيوط، الذى سيتم افتتاحه مساء اليوم.

من جانبه رحب الدكتور محمد عبد العزيز، مدير عام أثار مصر العليا بمحافظة الأقصر، بوفد الأزهر الشريف الذى ضم كلا من الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، الدكتور أسامة عبد الرءوف، نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط، الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور سالم فهمى، عميد كلية الزراعة بأسيوط، والمحاسب أحمد عباس، وكيل أول الوزارة أمين عام جامعة الأزهر.

وأوضح عبد العزيز أن الحركة السياحية فى محافظة الأقصر قد انتعشت خلال الفترة الأخيرة حيث شهدت منطقة آثار الأقصر إقبالا كبيراً من العديد من الأفواج السياحية من مختلف جنسيات العالم.

وثمن وفد قيادات الأزهر الشريف الجهود التى تبذل من أجل توفير المناخ المناسب لعودة وانتعاش السياحة من كافة مؤسسات الدولة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.