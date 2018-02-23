video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 23 فبراير 2018 10:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

قومى المرأة بدمياط يعقد ندوة عن العنف ضد المرأة للعاملات بإحدى مصانع الحاويات

الجمعة، 23 فبراير 2018 10:04 ص
قومى المرأة بدمياط يعقد ندوة عن العنف ضد المرأة للعاملات بإحدى مصانع الحاويات ندوة- أرشيفية




دمياط معتز الشربينى
إضافة تعليق

عقد مكتب شكاوى المجلس القومى للمرأة بدمياط ،ندوة عن العنف ضد المرأة  للعاملات في مصنع  للحلويات في دمياط وذلك بالتعاون المشترك بين مديرية القوى العاملة والهجرة والدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط.

وشارك فى الندوة كلا من فاطمة الشبيني رئيس قسم علاقات العمل بالقوي العاملة وهدي السرتة مدير الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة و ياسمين جوهر مدير المجلس القومي للسكان وبسمة رزق محام مكتب شكاوى المجلس القومى للمرأة.

وخلال الندوة تم عرض تعريف عن دور المجلس القومي للمرأة والهدف من إنشائه ليخدم السيدات فى اصدار بطاقات الرقم القومى والتوعية بأهمية المشاركة بالتصويت في الانتخابات وتقديم الدعم والمشورة القانونية للسيدات إلي جانب دوره في التثقيف القانونين واقتراح القوانين.

كما تم عرض دور المجلس فى مناهضة العنف ضد المرأة من خلال التعريف بالعنف وأنواع العنف وأشكاله المختلفة وطرق مواجهته من خلال القانون المصري ودور المجلس في مساندة السيدات ، بالإضافة إلى دور مكتب الشكاوى باستقبال الاستفسارات والشكاوى القانونية ومتابعتها بالمجان وتمثيل السيدات أمام القضاء من خلال شبكة من المحامين المتطوعين بأجر رمزي أو بالمجان لغير القادرات.

وأكد المجلس القومى للمرأة فى بيان له اليوم ، إن أسئلة المشاركات دارت عن كيفية أثبات واقعة التحرش والأحقية فى رفع دعوى نفقة زوجية أثناء الإقامة في مسكن الزوجية.

 

 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. اضبط مخالفة.. أهالى دمياط يشكون من سوء حالة محطة الأتوبيس

الجريدة الرسمية تنشر قرار هيئة ميناء دمياط بشأن تعديل الرسوم

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن خلية دمياط الإرهابية بعد إعدام 21 متهما

اخبار دمياط

دمياط

المجلس القومى للمرأة

اخبار المحافظات

المجلس القومى للمراه فى دمياط

اخبار المجلس القومى للمراه فى دمياط



لا تفوتك
ننشر أسماء المدرجين مع عبد المنعم أبو الفتوح على "الكيانات الإرهابية"

ننشر أسماء المدرجين مع عبد المنعم أبو الفتوح على "الكيانات الإرهابية"

فيديو.. منى عراقى: مشاهير العالم اعترفوا بتعرضهم للاغتصاب وكنت واحدة منهم

فيديو.. منى عراقى: مشاهير العالم اعترفوا بتعرضهم للاغتصاب وكنت واحدة منهم

حملات دعم السيسى تندمج تحت الحملة الرسمية.. الانتهاء من تشكيل الهيكل التنظيمى واعتماده من الرئيس.. أبوشقة: كسبنا الرهان بهذا الاندماج ونؤسس لاصفاف وطنى جديد.. وكارم: السيسى انحاز للبسطاء ونجمنا عالى فى السماء

حملات دعم السيسى تندمج تحت الحملة الرسمية.. الانتهاء من تشكيل الهيكل التنظيمى واعتماده من الرئيس.. أبوشقة: كسبنا الرهان بهذا الاندماج ونؤسس لاصفاف وطنى جديد.. وكارم: السيسى انحاز للبسطاء ونجمنا عالى فى السماء

صور وفيديو..حقول شرق المتوسط تدق طبول الحرب بين بيروت وتل أبيب.. "البلوك 9" يشعل الأزمة عقب فشل وساطة أمريكا..إسرائيل تمنع اللبنانيين من التنقيب عن الغاز بالبحر الأبيض..وحزب الله يهدد منصات الغاز لدولة الاحتلال

صور وفيديو..حقول شرق المتوسط تدق طبول الحرب بين بيروت وتل أبيب.. "البلوك 9" يشعل الأزمة عقب فشل وساطة أمريكا..إسرائيل تمنع اللبنانيين من التنقيب عن الغاز بالبحر الأبيض..وحزب الله يهدد منصات الغاز لدولة الاحتلال

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

"قطر مدارس ومصانع خمور" يشعل ترند الدوحة وسط غضب القطريين

"قطر مدارس ومصانع خمور" يشعل ترند الدوحة وسط غضب القطريين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة