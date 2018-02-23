قومى المرأة بدمياط يعقد ندوة عن العنف ضد المرأة للعاملات بإحدى مصانع الحاويات

عقد مكتب شكاوى المجلس القومى للمرأة بدمياط ،ندوة عن العنف ضد المرأة للعاملات في مصنع للحلويات في دمياط وذلك بالتعاون المشترك بين مديرية القوى العاملة والهجرة والدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط.

وشارك فى الندوة كلا من فاطمة الشبيني رئيس قسم علاقات العمل بالقوي العاملة وهدي السرتة مدير الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة و ياسمين جوهر مدير المجلس القومي للسكان وبسمة رزق محام مكتب شكاوى المجلس القومى للمرأة.

وخلال الندوة تم عرض تعريف عن دور المجلس القومي للمرأة والهدف من إنشائه ليخدم السيدات فى اصدار بطاقات الرقم القومى والتوعية بأهمية المشاركة بالتصويت في الانتخابات وتقديم الدعم والمشورة القانونية للسيدات إلي جانب دوره في التثقيف القانونين واقتراح القوانين.

كما تم عرض دور المجلس فى مناهضة العنف ضد المرأة من خلال التعريف بالعنف وأنواع العنف وأشكاله المختلفة وطرق مواجهته من خلال القانون المصري ودور المجلس في مساندة السيدات ، بالإضافة إلى دور مكتب الشكاوى باستقبال الاستفسارات والشكاوى القانونية ومتابعتها بالمجان وتمثيل السيدات أمام القضاء من خلال شبكة من المحامين المتطوعين بأجر رمزي أو بالمجان لغير القادرات.

وأكد المجلس القومى للمرأة فى بيان له اليوم ، إن أسئلة المشاركات دارت عن كيفية أثبات واقعة التحرش والأحقية فى رفع دعوى نفقة زوجية أثناء الإقامة في مسكن الزوجية.