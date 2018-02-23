قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 4 مواطنين بينهم زوجة أسير بالقدس المحتلة

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 4 مواطنين بينهم زوجة أسير بالقدس المحتلةالجمعة، 23 فبراير 2018 09:45 ص
قوات الاحتلال الإسرائيلى
وكالات الأنباء
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اعتقلت قوات الاحتلال فجر الجمعة 4 مواطنين بينهم زوجة أسير.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت محمد شلبى بعد مداهمة منزله فى مدينة القدس المحتلة.
كما اعتقل الاحتلال نفين صلاح زوجة الأسير عبد المنعم صلاح من بلدة الخضر جنوب بيت لحم.
واقتحمت قوات الاحتلال بلدة دير استيا فى سلفيت واعتقلت الشاب شرف داوود عبيد.
وأفاد الناشط الإعلامى محمد عياد عوض، أن جنود الاحتلال اقتحموا عددا من منازل المواطنين وفتشوها فى بيت أمر شمال الخليل، من بينها منزل عامر احمد ابو جودة، ومنزل محمد نايف حماد الصليبى، ومنزل المرحوم عيسى على صافى الصليبى الذى اقتحمه الجنود دون وجود اصحابه داخله.
وأضاف عوض أنه تم اعتقال الشاب عيسى هاشم عمر بحر (20 عاما) ونقله الى معسكر عصيون شمال بيت امر.
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