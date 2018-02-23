قنصل مصر بباريس: لجنة لاستخراج الرقم القومى الاثنين المقبل ولمدة 5 أيام

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أعلنت قنصل عام مصر بباريس سيريناد جميل، اليوم الجمعة، أن لجنة استخراج الرقم القومى ستتواجد بمقر القنصلية العامة بالعاصمة الفرنسية خلال الفترة من 26 فبراير إلى 2 مارس المقبل.

وقالت القنصل العام - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بفرنسا - إنه فى ضوء حرص القنصلية العامة بباريس على تلبية احتياجات أبناء الجالية وتلقيها الكثير من الطلبات لاستخراج الرقم القومى، فقد قامت وزارة الداخلية بتضمين باريس ضمن خطة إيفاد لجان استخراج الرقم القومى وستباشر عملها فى مقر القنصلية العامة من الاثنين لمدة خمسة أيام علما بأن آخر زيارة مماثلة لها تعود إلى عام 2016.

وناشدت قنصل مصر، كافة المواطنين المصريين الذين ليس لديهم رقم قومى أو يودون تجديد بطاقتهم القومية بالتوجه لمقر القنصلية العامة بباريس خلال الفترة المشار إليها، وبحوزتهم المستندات المطلوبة لذلك والتى نشرتها القنصلية على موقعها الإلكترونى.

وتوجهت سيريناد جميل، بالشكر لوزارة الداخلية لإيفاد اللجنة وهو ما يعكس الحرص على تقديم الرعاية اللازمة لأبناء الجالية فى فرنسا وفى الخارج بشكل عام، كما أبرزت القنصل العام المصرى، حرص أبناء الجالية على استخراج الرقم القومى تمسكا بهويتهم المصرية وتواصلهم مع الوطن الأم وعلى تمكنهم من إصدار جوازات السفر وكذلك مشاركتهم فى الاستحقاقات الانتخابية المختلفة.