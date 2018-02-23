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قتلى وجرحى من المليشيات الحوثية خلال اشتباكات مع الجيش اليمنى فى البيضاء

الجمعة، 23 فبراير 2018 04:27 م
قتلى وجرحى من المليشيات الحوثية خلال اشتباكات مع الجيش اليمنى فى البيضاء الأوضاع فى اليمن - أرشيفية




(أ ش أ)
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أفادت مصادر عسكرية بوقوع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة بين قوات الجيش اليمنى والمليشيات الحوثية فى محور أعشار فى مديرية ناطع بمحافظة البيضاء وسط اليمن تكبدت خلالها المليشيات قتلى وجرحى.

وأشارت المصادر، وفقًا لقناة (العربية الحدث) الإخبارى اليوم الجمعة، إلى وصول قتلى وجرحى من مليشيات الحوثى إلى مستشفى رداع، سقطت جراء قصف مدفعى لقوات الجيش على مواقع المليشيات فى جبل باعرف بالبيضاء.

على جانب آخر، أحكمت قوات الجيش الوطنى اليمنى سيطرتها الكاملة على عدد من المواقع الاستراتيجية المحيطة بمركز مديرية باقم شمالى محافظة صعدة، بعد معارك عنيفة تكبدت خلالها مليشيات الحوثي، خسائر فادحة فى الأرواح والمعدات.

 


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البيضاء

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