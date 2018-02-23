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قبرص تتهم تركيا مجددا باعتراض سفينة للتنقيب عن الغاز

الجمعة، 23 فبراير 2018 04:56 م
قبرص تتهم تركيا مجددا باعتراض سفينة للتنقيب عن الغاز الرئيس التركى رجب طيب أردوغان




أثينا (رويترز)
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اتهمت قبرص تركيا اليوم الجمعة، بالتهديد باستخدام القوة ضد سفينة حفر استأجرتها شركة إينى الإيطالية فى مواجهة حول الحق فى موارد الطاقة فى شرق البحر المتوسط.

ولم يصدر تعليق حتى الآن من تركيا التى تعهدت بمنع القبارصة اليونانيين من التنقيب عن النفط والغاز حول الجزيرة المقسمة على أساس عرقى وتقول إن بعض المناطق قبالة سواحل قبرص تقع ضمن ولايتها.

وكانت البحرية التركية قد أوقفت أثناء مناورات فى البحر المتوسط فى التاسع من فبراير شباط السفينة سايبم 12000 وهى فى طريقها للتنقيب عن الغاز قبالة قبرص فيما تسبب فى خلاف دبلوماسى سلط الضوء على التوتر فى المنطقة بخصوص المزاعم المتضاربة حول حقوق موارد الطاقة البحرية.

وقال فيكتوراس بابادوبولوس نائب المتحدث باسم الحكومة لوكالة أنباء قبرص اليوم الجمعة إن السفينة كانت متجهة صوب نفس المنطقة عندما اعترضت طريقها خمس سفن تركية.

وأضاف "أوقفت خمس سفن حربية تركية سفينة الحفر وبعد تهديدات وجهها (الجانب التركى) باستخدام العنف وتهديد التصادم مع سفينة الحفر، اضطرت السفينة للعودة".

ومددت تركيا، التى لا تربطها علاقات دبلوماسية مع قبرص، هذا الأسبوع تدريبات عسكرية فى شرق المتوسط حتى العاشر من مارس.

وقالت وكالة أنباء قبرص إن السفينة سايبم 12000 فى طريقها الآن إلى ليماسول حيث من المتوقع أن تمكث لبضعة أيام. كانت إينى قالت أمس إن من المرجح تحريك السفينة فى الأيام القادمة، ربما إلى المغرب.

وقال بابادوبولوس إن قبرص ستحتج رسميا على أحدث واقعة لدى الجهات الدولية المعنية. 


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