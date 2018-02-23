فيديو.. وزير الأوقاف: قوى الشر تحاول إطلاق الشائعات لتشوية إنجازات الدولة





كتب سيد الخلفاوى – أسامة طلعت - تصوير حسن محمد

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن قوى الإرهاب والشر تحاول إطلاق الشائعات خاصة بالمناطق الشعبية لتشويه الإنجازات التى تتحقق، مشيراً إلى خطورة هذه الشائعات وحتمية المواجهة وعدم الإنسياق ورائها وقد حذر الرسول عليه الصلاة والسلام من الشائعات وتصديقها بدون تعقل .

وقال وزير الأوقاف، خلال لقائه مع أئمة أوقاف الجيزة، بحضور محافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالى، اليوم الجمعة، أن الوزارة تطلق الأسبوع الحالى مؤتمر تحت عنوان "صناعة الإرهاب ومخاطرة وحتمية المواجهة"، كما سلم الوزير عدد من الكتب، لأئمة وزارة الأوقاف بمحافظة الجيزة، والتى تدعوا إلى مواجهة الإرهاب والتطرف، وكيفية مواجته، مطالبهم بنشرها وسط العامة وشرحها لهم.

من جانبه أشاد محافظ الجيزة بالتعاون الدائم بين المحافظة ووزارة الأوقاف لصالح المواطن حيث يتم التنسيق حالياً لتوجيه 10 قوافل دعوية يومياً للقرى للتوعية المجتمعية .

وأكد وزير الأوقاف، أن رجل الدين والواعظ له دور فى محاربة الشائعات وتنمية الوعى لدى المواطنين من خلال الخطب والدروس الدينية مشيراً أن القوات المسلحة والشرطة تواصل حربها الشاملة فى سيناء للقضاء على الإرهاب والتطرف .