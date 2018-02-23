video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 24 فبراير 2018 12:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فوز 3 أعضاء جدد بانتخابات نقابة المهندسين فى كفر الشيخ

الجمعة، 23 فبراير 2018 10:58 م
فوز 3 أعضاء جدد بانتخابات نقابة المهندسين فى كفر الشيخ عبدالسميع يوسف نقيب المهندسين بكفر الشيخ




كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

انتهت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بكفر الشيخ من فرز أصوات الناخبين .

 

وأسفرت نتائج فرز الأصوات الخاصة بانتخابات النقابة الفرعية للمهندسين فى كفر الشيخ، عن فوز 7 أعضاء بعضوية النقابة من بينهم 3 وجوه جديدة الدكتور على محمد على باشا "مدنى"، والمهندس علاء اسماعيل كامل، "مدنى"، والمهندس الشاذلى مصطفى سعد رئيس قطاع المشروعات بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، والمهندس محمد محمد إبراهيم أبو طبل استشارى عن شعبة "العمارة". أما الوجوده الجديدة وهم المهندس حسام السعيد هميسة، والمهندس حاتم عبدالحميد بسيونى مدير إدارة شركة الغاز بكفر الشيخ، وهيثم مجدى الحداد "مدنى".

 

وكانت اللجنة برئاسة المستشار عبدالعزيز القرضاوى رئيس اللجنة العامة للانتخابات، وعضوية المستشارين صلاح مجاهد، ومحمد سليم، وأحمد السيد قطب، وشريف كلبوش ،ومحمد أبو الخير ، عمر العسراوى، وأحمد ليمونة، ومحمد واصف، وطارق الشرنوبى، وأسامة عيسى، وحمدى العجمى، ومحمد البدوى، أعلنت منذ قليل فوز المهندس عبد السميع يوسف بمنصب النقيب بـ1230 صوتًا فى حين حصل منافسيه الاثنين على 180 صوتًا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عبد السميع يوسف نقيبا للمهندسين بكفر الشيخ

كفر الشيخ

اخبار مصر

اخبار محافظه كفر الشيخ

نقابة المهندسين

انتخابات



لا تفوتك
أهداف محمد صلاح = 13 نقطة لليفربول والمربع الذهبى

أهداف محمد صلاح = 13 نقطة لليفربول والمربع الذهبى

ننشر أبرز الملامح المقرر إدخالها على مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة

ننشر أبرز الملامح المقرر إدخالها على مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة

عمرو وردة فى حوار لـ"اليوم السابع" بعد الاعتداء المسلح: عشت أصعب ليلة فى حياتى.. لن أرحل عن اليونان وأحلم بقيادة أتروميتوس لليوروباليج.. محمد صلاح من أفضل لاعبى العالم.. وكوبر يستحق البقاء فى تدريب منتخب مصر

عمرو وردة فى حوار لـ"اليوم السابع" بعد الاعتداء المسلح: عشت أصعب ليلة فى حياتى.. لن أرحل عن اليونان وأحلم بقيادة أتروميتوس لليوروباليج.. محمد صلاح من أفضل لاعبى العالم.. وكوبر يستحق البقاء فى تدريب منتخب مصر

دفتر أحوال المواطن.. أهالى قرية سنهور بكفر الشيخ يشكون تغير لون ورائحة مياه الشرب.. قارئ يناشد الصحة بعلاج أخيه على نفقة الدولة.. وشكاوى من تلال القمامة بترعة المريوطية.. وانتشار الحفر أعلى كوبرى الأميرية

دفتر أحوال المواطن.. أهالى قرية سنهور بكفر الشيخ يشكون تغير لون ورائحة مياه الشرب.. قارئ يناشد الصحة بعلاج أخيه على نفقة الدولة.. وشكاوى من تلال القمامة بترعة المريوطية.. وانتشار الحفر أعلى كوبرى الأميرية

تأهل على فرج ونور الشربينى للدور الثانى لبطولة ويندى سيتى المفتوحة للاسكواش

تأهل على فرج ونور الشربينى للدور الثانى لبطولة ويندى سيتى المفتوحة للاسكواش

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة غدًا

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة غدًا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة