فوز 3 أعضاء جدد بانتخابات نقابة المهندسين فى كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

انتهت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بكفر الشيخ من فرز أصوات الناخبين .

وأسفرت نتائج فرز الأصوات الخاصة بانتخابات النقابة الفرعية للمهندسين فى كفر الشيخ، عن فوز 7 أعضاء بعضوية النقابة من بينهم 3 وجوه جديدة الدكتور على محمد على باشا "مدنى"، والمهندس علاء اسماعيل كامل، "مدنى"، والمهندس الشاذلى مصطفى سعد رئيس قطاع المشروعات بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، والمهندس محمد محمد إبراهيم أبو طبل استشارى عن شعبة "العمارة". أما الوجوده الجديدة وهم المهندس حسام السعيد هميسة، والمهندس حاتم عبدالحميد بسيونى مدير إدارة شركة الغاز بكفر الشيخ، وهيثم مجدى الحداد "مدنى".

وكانت اللجنة برئاسة المستشار عبدالعزيز القرضاوى رئيس اللجنة العامة للانتخابات، وعضوية المستشارين صلاح مجاهد، ومحمد سليم، وأحمد السيد قطب، وشريف كلبوش ،ومحمد أبو الخير ، عمر العسراوى، وأحمد ليمونة، ومحمد واصف، وطارق الشرنوبى، وأسامة عيسى، وحمدى العجمى، ومحمد البدوى، أعلنت منذ قليل فوز المهندس عبد السميع يوسف بمنصب النقيب بـ1230 صوتًا فى حين حصل منافسيه الاثنين على 180 صوتًا.