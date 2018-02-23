video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 24 فبراير 2018 06:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

فوز قائمة فى حب مصر بمجلس نقابة المهندسين بالإسماعيلية

الجمعة، 23 فبراير 2018 11:21 م
فوز قائمة فى حب مصر بمجلس نقابة المهندسين بالإسماعيلية المهندس أحمد المصرى




الإسماعيلية – جمال حراجى
إضافة تعليق

 
أعلن المستشار على طه رئيس اللجنة المشرفة على إنتخابات نقابة المهندسين الفرعية بالإسماعيلية فوز قائمة فى حب مصر بمجلس النقابة الفرعية وعددهم 7 مرشحين من إجمالى 28 مرشحا ، عدد 2 مرشح فى شعبة  الكهرباء وفى شعبة  الميكانيكا وفى شعبة المدني وفى شعبة  العمارة مرشح واحد 
 
و كانت اللجنه اعلنت عن فوز المهندس أحمد المصرى بمقعد النقيب بأصوات 674 صوتا عن منافسة الدكتورأسامة عبد العزيز والذي حصل على 524 صوتا من أجمالي الأصوات الصحيحة للجمعية العمومية وعددها  1319 صوتا  من إجمالى  1370 صوت.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تقدم أحمد المصرى مرشح قائمة "حب مصر" بانتخابات المهندسين بالإسماعيلية

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

انتخابات النقابه الفرعيه للمهندسين بالاسماعيليه

مجلس نقابة المهندسين بالاسماعيليه

اخبار مصرن اخبار المحافظات



لا تفوتك
انقطاع المياه عن 4 مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة.. تعرف عليها

انقطاع المياه عن 4 مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة.. تعرف عليها

"دعم مصر": خطة كاملة لتنظيم مؤتمرات حاشدة لدعم السيسى بجميع المحافظات

"دعم مصر": خطة كاملة لتنظيم مؤتمرات حاشدة لدعم السيسى بجميع المحافظات

كتالونيا "إمارة الإرهاب فى بلاد الأندلس".. مركز إسبانى يحذر من تحولها لـ"وكر تطرف".. ويكشف: "داعش" أخطر من "إيتا".. وقتل 51.5% من إجمالى ضحايا الإرهاب على مستوى العالم ويليه "طالبان" و"بوكوحرام"

كتالونيا "إمارة الإرهاب فى بلاد الأندلس".. مركز إسبانى يحذر من تحولها لـ"وكر تطرف".. ويكشف: "داعش" أخطر من "إيتا".. وقتل 51.5% من إجمالى ضحايا الإرهاب على مستوى العالم ويليه "طالبان" و"بوكوحرام"

ننشر متوسط الأجور اليومية خلال الربع الرابع لعام 2017.. أقلها 66 جنيها للعاملين بـ"الصحة".. وأعلاها 128 جنيها لـ"الكهرباء".. ارتفعت فى 18 قطاعا أبرزها "الفنون" و"الخدمة المنزلية" وتراجعت لموظفى الهيئات الدولية

ننشر متوسط الأجور اليومية خلال الربع الرابع لعام 2017.. أقلها 66 جنيها للعاملين بـ"الصحة".. وأعلاها 128 جنيها لـ"الكهرباء".. ارتفعت فى 18 قطاعا أبرزها "الفنون" و"الخدمة المنزلية" وتراجعت لموظفى الهيئات الدولية

كيف تتعرف على مدمن الحشيش عن طريق حركاته الجسدية وسلوكه الاجتماعى؟

كيف تتعرف على مدمن الحشيش عن طريق حركاته الجسدية وسلوكه الاجتماعى؟

5 لاعبين فشلوا فى خلافة محمد صلاح

5 لاعبين فشلوا فى خلافة محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة