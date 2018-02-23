فوز قائمة فى حب مصر بمجلس نقابة المهندسين بالإسماعيلية





الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن المستشار على طه رئيس اللجنة المشرفة على إنتخابات نقابة المهندسين الفرعية بالإسماعيلية فوز قائمة فى حب مصر بمجلس النقابة الفرعية وعددهم 7 مرشحين من إجمالى 28 مرشحا ، عدد 2 مرشح فى شعبة الكهرباء وفى شعبة الميكانيكا وفى شعبة المدني وفى شعبة العمارة مرشح واحد

و كانت اللجنه اعلنت عن فوز المهندس أحمد المصرى بمقعد النقيب بأصوات 674 صوتا عن منافسة الدكتورأسامة عبد العزيز والذي حصل على 524 صوتا من أجمالي الأصوات الصحيحة للجمعية العمومية وعددها 1319 صوتا من إجمالى 1370 صوت.