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فوز أعضاء النقابة الفرعية للمهندسين بالوادى الجديد بالتزكية

الجمعة، 23 فبراير 2018 08:50 م
فوز أعضاء النقابة الفرعية للمهندسين بالوادى الجديد بالتزكية انتخابات المهندسين -ارشيفية




الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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انتهت اللجان المشرفة على الانتخابات الفرعية لنقابة المهندسين بالوادى الجديد من إجراءات فحص صناديق الاقتراع بعد الانتهاء من فرز الشعب ضمن انتخابات النقابة العامة والتى يشارك فيها 4 مهندسين من أبناء المحافظة لأول مرة وهم المهندس أحمد عبد الرحيم والمهندسة إيمان حسين شعبة مدنى والمهندس أحمد بكر والمهندسة أسماء عباس شعبة كهرباء.

 

وقال المهندس عبد الحكيم زهرى، رئيس لجنة الانتخابات الفرعية أنه فاز بالتزكية المهندس عادل ربوح النقيب الفرعى لمهندسى الوادى الجديد، وجميع أعضاء مجلس النقابة الفرعية القدامى الـ14 فى الشعب السبعة بالنقابة بالتزكية قبل بدء الاقتراع اليوم، الذى شهد إقبالا ضعيفا بإجمال 286 صوت من أصل 1162 مهندسا على مستوى النقابة بواقع 170 صوتا من الخارجة و116 صوتا من الداخلة.

 

وقال المستشار طارق الخطيب الوكيل العامل هيئة النيابة الإدارية ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة الفرعية للمهندسين بمحافظة الوادى الجديد بالدائرة الثانية بمركز الداخلة اللجنة لم تتلق أى شكاوى من المرشحين أو الناخبين مؤكدا على أنه توجد لجنة عامة واحدة تضم لجنتين فرعيتين بالمحافظة الأولى بمركز الخارجة وتضم مركزى الخارجة وباريس والثانية بالداخلة وتضم مراكز الفرافرة وبلاط والداخلة ويشرف على الانتخابات عدد من المستشارين بهيئة النيابة الإدارية.

 

 


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