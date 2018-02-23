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فلوريدا تعدم مدان بجريمة اغتصاب تعود لعام 1993

الجمعة، 23 فبراير 2018 06:06 ص
فلوريدا تعدم مدان بجريمة اغتصاب تعود لعام 1993 محكمة أمريكية - أرشيفية




(رويترز)
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قالت إدارة الإصلاح بولاية فلوريدا الأمريكية، إن حكما بالإعدام نفذ أمس الخميس فى مدان بجريمة اغتصاب وقتل تعود إلى عام 1993، فى حين خفف حاكم ولاية تكساس عقوبة إعدام فى حق مدان بالقتل وذلك قبل نحو ساعة من تنفيذها بعد أن ناشد والده السلطات العفو وحصل على توصية نادرة بالرأفة.

ومن المقرر أيضا إعدام مدان بالقتل فى ولاية ألاباما. وكان توماس ويتيكر (38 عاما) قد أدين فى تكساس بتدبير مؤامرة على عائلته عام 2003 قتل فيها والدته تريشيا (51 عاما) وشقيقه كيفن (19 عاما) بينما نجا والده كنت (69 عاما) بعد إصابته برصاصة فى الصدر.

إلا أن والده أعلن عفوه عن ابنه قائلا إن عائلته لا تريد إعدامه. وأضاف فى التماس للرأفة تقدم به أن تنفيذ الحكم سيزيد من ألمه.

وكانت لجنة العفو فى تكساس قد أصدرت قرارا بالإجماع يوم الثلاثاء يوصى بتخفيف العقوبة لأسباب تستند فى معظمها إلى طلب أبيه.

وخفف جريج أبوت حاكم تكساس حكم الإعدام إلى السجن المشدد مدى الحياة. وقال أبوت إن عوامل عدة أثرت فى قراره هذا من ضمنها رغبة والده وتوصية اللجنة.

ونسبت هيئة العدالة الجنائية بولاية تكساس إلى ويتيكر قوله "أشعر بالامتنان لهذا القرار، ليس من أجلى وإنما من أجل والدي. أنا أستحق أى عقاب نلته أو سأناله، أما أبى فلم يرتكب خطأ".

وفى فلوريدا، تم تنفيذ حكم الإعدام فى إريك برانتش (47 عاما) بالحقن لاغتصابه وقتله طالبة جامعية عام 1993، لتكون هذه رابع عملية إعدام تنفذ فى الولايات المتحدة هذا العام. وكانت عمليات الإعدام الثلاث السابقة فى تكساس.

وفى ألاباما، من المقرر تنفيذ حكم الإعدام فى دويل هام (61 عاما) لارتكابه جريمة قتل عام 1987.

ويقول فريق الدفاع عن هام إنه مصاب بورم سرطانى قاتل يتلقى له علاجا وريديا منذ سنوات، إلى جانب كونه مصابا بفيروس التهاب الكبد (سي) وورم فى الغدد الليمفاوية لم يتلق علاجا له، ما يجعل أوردته غير مستقرة على النحو الذى يسمح بإعدامه بالحقن.

 

 


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