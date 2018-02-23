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فلسطين عن نية نقل سفارة أمريكا للقدس مايو المقبل: "استفزاز للعرب"

الجمعة، 23 فبراير 2018 08:21 م
فلسطين عن نية نقل سفارة أمريكا للقدس مايو المقبل: "استفزاز للعرب" أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات




(أ ف ب)
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اعتبرت القيادة الفلسطينية الجمعة أن القرار الأمريكى بنقل سفارة الولايات المتحدة فى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس فى مايو يشكل "استفزازا للعرب"، لافتة إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب باتت تشكل عائقا أمام السلام.

وقال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن هذا القرار "استفزاز لمشاعر العرب والمسلمين والمسيحيين"، معتبرا أن إدارة ترامب "بهذه الخطوة تكون عزلت نفسها كليا وأصبحت جزءا من المشكلة وليس جزءا من الحل".

 

 

       

 


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فلسطين

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