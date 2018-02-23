فرنسا تحقق مع مشتبه به فى هجمات وقعت بإسبانيا





(رويترز)

قال مصدر قضائى فرنسى، اليوم الجمعة، إن شخصا اعتقل ضمن ثلاثة يوم الثلاثاء فى فرنسا فيما يتعلق بهجمات نفذها إرهابيون متشددون فى إقليم قطالونيا الإسبانى فى أغسطس سيوضع رهن تحقيق رسمى فى حين سيتم إطلاق سراح الاثنين الآخرين.

وقال المصدر إن المحتجز من مواليد 1986 دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وأضاف أنه سيمثل أمام قاض للتحقيقات.

ووفقا للقانون الفرنسى فإن وضع مشتبه به رهن تحقيق رسمى يعنى أن ممثلى الادعاء لديهم "أدلة خطيرة أو متسقة" قد تؤدى لمحاكمته لكن يمكن أيضا إسقاط التحقيق.

واعتقلت الشرطة الفرنسية الثلاثة للاشتباه بأن لهم صلات بإدريس أوكبير المحتجز فى إسبانيا. وهو متهم بالانتماء لمنظمة إرهابية وبالقتل لدوره فى هجوم بسيارة فان فى برشلونة أودى بحياة 14 شخصا فى أغسطس.

وقاد رجل مركبة لدهس حشد فى شارع رامبلاس الشهير فى برشلونة فى 17 أغسطس آب مما أدى إلى مقتل 14 شخصا وإصابة أكثر من 100.