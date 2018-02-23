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غدا.. مرافعة دفاع 5 متهمين فى إعادة محاكمتهم بـ"خلية الزيتون الأولى"

الجمعة، 23 فبراير 2018 04:00 ص
غدا.. مرافعة دفاع 5 متهمين فى إعادة محاكمتهم بـ"خلية الزيتون الأولى" المتهمين بخلية الزيتون - ارشيفيه




كتب إيهاب المهندس
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تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، غدا السبت، برئاسة المستشار حسن فريد، لمرافعة دفاع 5 متهمين فى غعادة محاكمتهم بـ"خلية الزيتون الأولى".

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

ويواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

 

 

 


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