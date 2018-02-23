غدا.. أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابى بتهمة سرقة سيارة تابعة لمحافظة الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تبدأ غدا السبت محكمة جنايات الإسماعيلية "الدائرة الرابعة" برئاسة المستشاران على عرفان عبدالوهاب، جاب الله جاب الله عوض الله رئيسا المحكمة، وعضوية المستشارين مدحت عبدالكريم عبدالعزيز وأحمد عبدالمنعم صبرى، بأمانة سر احمد عبداللطيف العركى ومحمد صلاح العجوز اولى جلسات محاكمة تشكيل عصابى متهم بسرقة سيارة تابعة لمحافظة الإسماعيلية تحت تهديد السلاح وتقطيعها وبيعها فى محافظة الدقهلية.

وتعود تفاصيل القضية عندما تلقى مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إخطارا من مأمور مركز أبوصوير بتلقيه بلاغا من "غريب.ح.م"54 عاما سائق بحى ثان الإسماعيلية يقول فى بلاغه أنه فوجئ بقيام مجموعة مسلحة بسرقة سيارة النظافة التى يقودها تحت تهديد السلاح وأن السيارة تحمل أرقام 194 محافظة تابعة لحى ثان الإسماعيلية أثناء تواجده بمقلب القمامة بدائرة مركز أبوصوير.

على الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف لغز سرقة السيارة والقبض على سارقيها وتقديمهم للنيابة واستعادة السيارة المسروقة.

وتوصل فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى يضم كلا من المتهم" صلاح.خ. ا" 36 عاما، سائق، مقيم بمحافظة الدقهلية والمتهم "منصور. ا. م" 28عاما، سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية والمتهم "محمود. ع" صاحب ورشة كاوتش، بدائرة مركز شرطة أبوصوير والمتهم "أحمد.ع. غ" مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب " هارب وجارى ضبطه".

عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم ضبط المتهمين عدا المتهم الرابع.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب والتحفظ على السيارة بنطاق محافظة الدقهلية للتصرف فيها بتقطيعها وبيعها قطع غيار عن طريق كلا من المتهم "محمد. ف. م" 41 عاما، صاحب ورشة ميكانيكا، مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس "تم ضبطه"والمتهم"حازم.س. ع" 36عاما، حداد، مقيم ببندر المنزلة.. تم ضبطه وبحوزته (مبلغ مالى قدره 18، 000 جنيه)و قرر أنه حصيلة تقطيعه للسيارة.

وبإرشادهما تم ضبط أجزاء السيارة التى تم تقطيعها، كما تم بإرشاد المتهمين ضبط (بندقية آلية و14 طلقة والسيارة المستخدمة فى الواقعة).

م التحفظ على المتهمين والمضبوطات وقررت النيابة العامة إحالتهم محبوسين إلى محكمة الجنايات.