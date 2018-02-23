video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 24 فبراير 2018 06:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

غادة والى تشهد إطلاق مبادرة "عنيك فى عنينا" لمكافحة مسببات العمى غدا

الجمعة، 23 فبراير 2018 08:14 م
غادة والى تشهد إطلاق مبادرة "عنيك فى عنينا" لمكافحة مسببات العمى غدا غادة والى وزيرة التضامن




كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

نيابة عن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تشهد غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى صباح غدا السبت احتفالية خاصة لإطلاق مبادرة "عنيك فى عنينا" لمكافحة مسببات العمى.

تهدف المبادرة إلى حماية نحو 4.7 مليون مصرى على الأقل من الإصابة بالإعاقة البصرية خلال 3 سنوات من خلال تحسين مستوى صحة المجتمع والقضاء على الأمراض المسببة للإعاقة البصرية، وإعلان  مصر خالية تماما من مسببات العمى مع حلول عام 2020، وتحقيق إنجاز جديد، سبق وحققته مصر مع مكافحة فيروس "سى"، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتماشيًا مع خطة منظمة الصحة العالمية.

تنفيذ العمل بالمبادرة سيتم على 3 مراحل، حيث تستهدف المرحلة الأولى فى العام الجارى 2018  عشر محافظات هى: الأقصر- قنا – سوهاج –أسيوط –الفيوم –الجيزة –المنوفية –الغربية –الشرقية –البحيرة. 

أما المرحلة الثانية خلال العام المقبل 2019، تستهدف عشر محافظات أخرى ، هى: أسوان والمنيا وبني سويف والوادى الجديد وجنوب سيناء والدقهلية – القليوبية وكفر الشيخ ومرسى مطروح والبحرالأحمر، وتتضمن المرحلة الثالثة فى 2020 سبع  محافظات، هى: القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد  ودمياط والسويس وشمال سيناء.

ويذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى قد وضعت خطة متعددة المحاور بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، لتطوير خدمات الإعاقة ورفع الوعى العام بقضايا الإعاقة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور وزيرة التضامن الاجتماعى تتفقد معرض "هى" بجاليرى الإبداع

التضامن

غادة والي

مبادرة عنيك في عنينا

مكافحة

مسببات العمى



لا تفوتك
انقطاع المياه عن 4 مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة.. تعرف عليها

انقطاع المياه عن 4 مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة.. تعرف عليها

"دعم مصر": خطة كاملة لتنظيم مؤتمرات حاشدة لدعم السيسى بجميع المحافظات

"دعم مصر": خطة كاملة لتنظيم مؤتمرات حاشدة لدعم السيسى بجميع المحافظات

كتالونيا "إمارة الإرهاب فى بلاد الأندلس".. مركز إسبانى يحذر من تحولها لـ"وكر تطرف".. ويكشف: "داعش" أخطر من "إيتا".. وقتل 51.5% من إجمالى ضحايا الإرهاب على مستوى العالم ويليه "طالبان" و"بوكوحرام"

كتالونيا "إمارة الإرهاب فى بلاد الأندلس".. مركز إسبانى يحذر من تحولها لـ"وكر تطرف".. ويكشف: "داعش" أخطر من "إيتا".. وقتل 51.5% من إجمالى ضحايا الإرهاب على مستوى العالم ويليه "طالبان" و"بوكوحرام"

ننشر متوسط الأجور اليومية خلال الربع الرابع لعام 2017.. أقلها 66 جنيها للعاملين بـ"الصحة".. وأعلاها 128 جنيها لـ"الكهرباء".. ارتفعت فى 18 قطاعا أبرزها "الفنون" و"الخدمة المنزلية" وتراجعت لموظفى الهيئات الدولية

ننشر متوسط الأجور اليومية خلال الربع الرابع لعام 2017.. أقلها 66 جنيها للعاملين بـ"الصحة".. وأعلاها 128 جنيها لـ"الكهرباء".. ارتفعت فى 18 قطاعا أبرزها "الفنون" و"الخدمة المنزلية" وتراجعت لموظفى الهيئات الدولية

كيف تتعرف على مدمن الحشيش عن طريق حركاته الجسدية وسلوكه الاجتماعى؟

كيف تتعرف على مدمن الحشيش عن طريق حركاته الجسدية وسلوكه الاجتماعى؟

5 لاعبين فشلوا فى خلافة محمد صلاح

5 لاعبين فشلوا فى خلافة محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة