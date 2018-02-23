غادة والى تشهد إطلاق مبادرة "عنيك فى عنينا" لمكافحة مسببات العمى غدا





كتب مدحت وهبة

نيابة عن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تشهد غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى صباح غدا السبت احتفالية خاصة لإطلاق مبادرة "عنيك فى عنينا" لمكافحة مسببات العمى.

تهدف المبادرة إلى حماية نحو 4.7 مليون مصرى على الأقل من الإصابة بالإعاقة البصرية خلال 3 سنوات من خلال تحسين مستوى صحة المجتمع والقضاء على الأمراض المسببة للإعاقة البصرية، وإعلان مصر خالية تماما من مسببات العمى مع حلول عام 2020، وتحقيق إنجاز جديد، سبق وحققته مصر مع مكافحة فيروس "سى"، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتماشيًا مع خطة منظمة الصحة العالمية.

تنفيذ العمل بالمبادرة سيتم على 3 مراحل، حيث تستهدف المرحلة الأولى فى العام الجارى 2018 عشر محافظات هى: الأقصر- قنا – سوهاج –أسيوط –الفيوم –الجيزة –المنوفية –الغربية –الشرقية –البحيرة.

أما المرحلة الثانية خلال العام المقبل 2019، تستهدف عشر محافظات أخرى ، هى: أسوان والمنيا وبني سويف والوادى الجديد وجنوب سيناء والدقهلية – القليوبية وكفر الشيخ ومرسى مطروح والبحرالأحمر، وتتضمن المرحلة الثالثة فى 2020 سبع محافظات، هى: القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والسويس وشمال سيناء.

ويذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى قد وضعت خطة متعددة المحاور بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، لتطوير خدمات الإعاقة ورفع الوعى العام بقضايا الإعاقة.