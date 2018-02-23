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الجمعة، 23 فبراير 2018 11:58 م
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عودة الاتصالات لشمال سيناء بعد انقطاعها 14 ساعة

الجمعة، 23 فبراير 2018 09:27 م
عودة الاتصالات لشمال سيناء بعد انقطاعها 14 ساعة سنترال -أرشيفية




شمال سيناء - محمد حسين
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عادت، قبل قليل، خدمات الاتصالات والإنترنت لشمال سيناء بعد انقطاعها 14 ساعة متواصلة.
 
وقال مصدر بسنترال العريش الرئيسى، إن خدمات الاتصالات بين الشبكات الأرضية والمحمولة والإنترنت انتظمت مجددًا بعد فترة انقطاع  طوال اليوم، وعادت للمناطق التى فصلت عنها.

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