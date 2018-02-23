عودة الاتصالات لشمال سيناء بعد انقطاعها 14 ساعة

عودة الاتصالات لشمال سيناء بعد انقطاعها 14 ساعةالجمعة، 23 فبراير 2018 09:27 م
سنترال -أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين
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عادت، قبل قليل، خدمات الاتصالات والإنترنت لشمال سيناء بعد انقطاعها 14 ساعة متواصلة.
وقال مصدر بسنترال العريش الرئيسى، إن خدمات الاتصالات بين الشبكات الأرضية والمحمولة والإنترنت انتظمت مجددًا بعد فترة انقطاع طوال اليوم، وعادت للمناطق التى فصلت عنها.
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