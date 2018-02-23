عمومية أطباء الشرقية تناقش مقترح بزيادة قيمة الاشتراك الشهري





الشرقية – إيمان مهنى

شاركت الدكتورة مني مينا أمين عام نقابة الأطباء ، الجمعية العمومية للشرقية ، بحضور الدكتور أيمن سالم نقيب المحافظة و مئات من الأعضاء .

تناولت الجمعية العمومية ، تجديد الثقة بمجلس أمناء صندوق رعاية الأطباء والموافقة علي مقترحهم بزيادة قيمة الاشتراك الشهري وبحث إمكانية زيادة الحد الأقصي للأطباء و التأكيد علي تجديد الدعم للطبيب محمود ناصر ومناقشة قضية الدراسات العليا للأطباء بجامعة الزقازيق ، واعتمدت التقرير السنوي للامين العام للنقابة الدكتور ماهر بباوي الذي تناول الأنشطة المختلفة للنقابة وتم اعتماد الموازنة للعام المالي المنصرم .

و يجدر بالإشارة أنه أثيرت أزمة نقص المستلزمات الطيبة في المستشفيات بعد تعرض الدكتور محمود ناصر بمستشفي الجامعي ، للحبس بسبب روشتة بتوفير منظار و نواقص لزوم عملية للأحد المرضي لوجود عطل في منظار المستشفي ، الذي اعتبرته أسرة المريض مخالفة قانونية و تقدمت بشكوي للجهات الرقابية ، و وجهت للطبيب تهمة التربح ومازالت الواقعة قيد التحقيق .