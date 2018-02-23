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"عكاظ" السعودية: إيران تواصل مخططاتها العدوانية تجاه العراق ودول المنطقة

الجمعة، 23 فبراير 2018 10:30 ص
"عكاظ" السعودية: إيران تواصل مخططاتها العدوانية تجاه العراق ودول المنطقة الحرس الثورى الإيرانى




أ ش أ
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أكدت صحيفة "عكاظ" السعودية فى افتتاحيتها اليوم الجمعة، أنه فى الوقت الذى يسعى فيه العالم إلى دعم إعادة اعمار العراق من الدمار الذى ساهمت فيه إيران بتدخلاتها الغاشمة، يواصل نظام الملالى مخططاته وتوجهاته العدوانية الخبيثة تجاه العراق ودول المنطقة وشعوبها، بل ويسعى لكشفها بكل تبجح.

وقالت الصحيفة - بعنوان (إمبراطورية المعتقلات) - إن أحد المخططات الإيرانية تم الكشف عنها، بتبجح مسئول إيرانى فى المجلس الأعلى للثورة الثقافية بادعائه أن ميليشيات الملالى فى العراق هى من قامت بإعدام الرئيس السابق صدام حسين، وأن دول "العراق، وسوريا واليمن ولبنان وفلسطين وأفغانستان"، جميعها باتت تابعة لإيران، فى تنويه واضح إلى المخطط الإيرانى التوسعى فى المنطقة من أجل إقامة إمبراطوريتها المزعومة.

وأضافت أنه مقابل هذا الهراء الذى يتفوه به مسئولو نظام الملالى من حين إلى آخر، تشهد كبرى المدن الإيرانية تصاعدا مستمرا فى الاحتجاجات ضد فساد السلطة والقضاء ومطالب عزل النظام الثيوقراطى البائس فى طهران، ومن آخر هذه التطورات مطالبة الرئيس الإيرانى السابق محمود أحمدى نجاد، المرشد الأعلى بإقالة رئيس السلطة القضائية وإنهاء ملاحقة المتظاهرين من حملات الاعتقال الوحشية، وعزل تدخلات الجيش والحرس الثورى والأجهزة الأمنية المتعددة فى العملية السياسية، ليؤكد كشاهد إثبات من قلب النظام، الحقيقة التى بات يدركها الجميع، عن واقع الإمبراطورية الزائفة.


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