عثمان الخشت: الموسم الثقافى لجامعة القاهرة يشهد أسماءً كبيرة

عثمان الخشت: الموسم الثقافى لجامعة القاهرة يشهد أسماءً كبيرةالجمعة، 23 فبراير 2018 12:23 ص
د. محمد عثمان الخشت
وائل ربيعى
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أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الموسم الثقافى لجامعة القاهرة سيشهد العديد من الأسماء الكبيرة من الكتاب والمفكرين خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الخشت، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الموسم الثقافى والفنى للجامعة تم توظيفه بصورة واضحة لخدمة أهداف الجامعة وتثقيف الطلاب ومحاولة ملء الفراغ بين الطلاب والإدارات المختلفة، وإتاحة الفرصة لهم للحوار والتناقش مع كبار الكتاب لتشكيل وعيهم الثقافى والاجتماعى.
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