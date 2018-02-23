عبد المحسن سلامة يلتقى الصحفيين النقابيين بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

التقى عبدالمحسن، سلامة نقيب الصحفيين، مع الصحفيين النقابيين بمحافظة البحر الأحمر، والاستماع لجميع مطالبهم، وحلها.

جاء ذلك خلال حضور نقيب الصحفيين ختام فعاليات سيمبوزيوم مصر الدولى للنحت بالغردقة، اليوم الجمعة، فى استجابة سريعة من نقيب الصحفيين لطلب عقد لقاء معه.

وخلال اللقاء الذى حضره أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، أوضح نقيب الصحفيين، أن الدولة تمر بظروف استثنائية، وفى مرحلة بناء دولة حديثة، ويجب على جميع الصحفيين الوقوف بجانب الدولة.

وأشار نقيب الصحفيين إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، يولى اهتمامًا خاصة بالصحفيين والإعلاميين ويذكر هم فى كل المناسبات وهو دليل على تقديره الكبير لهم، مشيرًا إلى أن نقابة الصحفيين تقوم بدورها فى دعم الدولة بجميع مؤسساتها،وان جميع الصحفيين لديهم حس وطنى يجعلهم على قدر المسئولية تجاه وطنهم.

وأوضح سلامة أن نقابة الصحفيين تقوم بدور كبير لخدمة الصحفيين، مشيرًا إلى أنه فى عهد المجلس الحالى للنقابة، تمت الموافقة على أكبر زيادة فى بدل التكنولوجيا، واكبر زيادة فى المعاشات، وأكبر زيادة فى مكافآت نهاية الخدمة، وخلال شهور قليلة سوف يتم وضع حجر الأساس لمستشفى الصحفيين.