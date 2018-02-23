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عبد السميع يوسف نقيبا للمهندسين بكفر الشيخ

الجمعة، 23 فبراير 2018 09:30 م
عبد السميع يوسف نقيبا للمهندسين بكفر الشيخ عبدالسميع يوسف نقيباً للمهندسين بكفر الشيخ




كفر الشيخ – محمد سليمان
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أسفرت نتائج فرز الأصوات الخاصة بانتخابات النقابة الفرعية للمهندسين فى كفر الشيخ، برئاسة المستشار عبدالعزيز القرضاوى، رئيس اللجنة العامة لانتخابات المهندسين بكفر الشيخ، عن فوز المهندس عبد السميع يوسف بمنصب النقيب بـ1230 صوتاً فى حين حصل منافسيه الاثنين على 180 صوتا.

 

وكان 3 مرشحين يتنافسون على منصب النقيب وهم عبد السميع عبد القادر يوسف، وإبراهيم بسيونى شلبى النجار، وبدير محمد عبد البارى إبراهيم، وشهرته "بدير العنانى".

 

وانتهت أعمال فرز الأصوات الانتخابية، تحت إشراف قضائى كامل حيث يتنافس فى هذه الانتخابات 25 مرشحًا، على 9 مقاعد، من بينهم 3 مرشحين على منصب النقيب، ومرشحان على منصب العضوية لشعبة "العمارة"، و6 مرشحين على شعبة "الكهرباء"، و14 مرشحًا على شعبة "المدنى"

 

 

 

 


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