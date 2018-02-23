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طالب ببنى سويف يبتكر شاشة تليفون تشحن ذاتى باللمس

الجمعة، 23 فبراير 2018 06:46 ص
طالب ببنى سويف يبتكر شاشة تليفون تشحن ذاتى باللمس الطالب مع محرر اليوم السابع




بنى سويف أيمن لطفى
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يضم المركز الاستكشافى للعلوم التابع لمديرية التربية والتعليم ببنى سويف، العديد من الطلاب المبتكرين أصحاب المشروعات العلمية المختلفة منهم من أنهى مشروعه وفاز فى مسابقات محلية وعالمية، وبعضهم قطع شوطا وخطوات جادة فى طريق النجاح وإعلان نتائج علمية هامة خلال شهور قلائل قادمة.

اليوم السابع التقى الطالب حسام أبو زيد صالح بالصف الأول الثانوى بمدرسة عمر بن الخطاب بقرية بنى عدى بمركز ناصر وقال: أعمل بمشروع "شاشة تليفون محمول لها القدرة على إعادة الشحن بمجرد لمسها والضغط عليها".  

وأضاف "أبوزيد": يعتمد الابتكار على استخدام معدن الكوارتز، وكذلك  المواد الكيميائية "طرطرات الصوديوم والبوتاسيوم والبولى أميد "داخل الشاشة، إذ أنه بمجرد لمس الشاشة تنضغط المواد ذات الخاصية الانضغاطية وتتفاعل تلك المواد مع بعضها البعض، وتتولد الطاقة الحرارية التى يتم تخزينها ومعها الحرارة الناتجة عن تعرض الشاشة لأشعة الشمس، داخل مادة السليكون الموجودة بالكوارتز.

وتابع أبوزيد  قائلا: "البلتير" عبارة عن جزء بالشاشة يتعرض أحد جوانبه للحرارة من الداخل والآخر للبرودة من الخارج، وبمجرد تعرضه للطاقة الحرارية الإجمالية ينتج طاقة كهربائية من خلال استخدم الظاهرة الكهروحرارية، ثم يتم الاحتفاظ بتلك النواتج من حرارة وكهرباء داخل مكثف أو بطارية لثيوم.

واستطرد أبوزيد قائلا: تعود أهمية الابتكار إلى استخدام أجهزة المحمول دون الاحتياج إلى الشحن باستخدام مصدر كهربائى أو"باور بنك"، إذ شاركت بالمشروع فى مسابقات هرم الإبداع بالإسكندرية، وأنتيل أيسل، وابن الهيثم، وأحظى بدعم من نجلاء شلبى، مدير المركز الاستكشافى والدكتورة نجلاء الجزار مسئول البحث العلمى بالمركز.

 

 

 


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