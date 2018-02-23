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ضبط 607 مخالفات مرورية متنوعة فى حملة مكبرة بأسوان

الجمعة، 23 فبراير 2018 02:58 م
ضبط 607 مخالفات مرورية متنوعة فى حملة مكبرة بأسوان حملة مرورية - أرشيفية




أسوان - ندى سليم
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تمكنت إدارة المرور بمديرية أمن أسوان، اليوم الجمعة، من ضبط 607 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 25 قائد سيارة بكمين بلانة بمركز شرطة دراو، وأسفر الفحص عن ضبط عدد 2 حالات إيجابية لتعاطى المخدرات، فضلا عن تحرير 86 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتم التصالح الفورى فى 61 مخالفة، وضبط 200 مخالفة غرامات ونش.

كما نفذت مديرية الأمن 409 أحكام قضائية لهاربين من القانون، من بينهم 109 أحكام حبس جزئى، و15 حكم مستأنف، و206 أحكام غرامات، و78 حكم مخالفات. 

وفى مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 24  قضية تموينية، من بينهم 5 مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار، و12 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وضبط 3 مخالفات بمخابز بلدية. 

 

 


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