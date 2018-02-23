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ضبط 1053 مخالفة دراجات بخارية بدون لوحات بالمحافظات

الجمعة، 23 فبراير 2018 01:00 ص
ضبط 1053 مخالفة دراجات بخارية بدون لوحات بالمحافظات اللواء عصمت الأشقر مدير المرور




كتب عبد الرحمن سيد
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وجهت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير المرور حملات مرورية، بالتنسيق مع كل إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لضبط الدراجات البخارية المخالفة.
 
وأسفرت جهود الحملات عن تحرير 1053 مخالفة متنوعة لدراجات بخارية، وحجز 775 دراجة بخارية مخالفة، للحد من العمليات الإرهابية التى تُسْتَخْدَم فيها تلك الدراجات.
 
 
 

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