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ضبط موظف بمكتب بريد اختلس 15 ألف جنيه من حساب أحد العملاء بالغربية

الجمعة، 23 فبراير 2018 12:25 ص
ضبط موظف بمكتب بريد اختلس 15 ألف جنيه من حساب أحد العملاء بالغربية مكتب بريد -أرشيفية




الغربية – عادل ضرة
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تمكن ضباط مباحث إدارة شرطة البريد من ضبط موظف بمكتب بريد سلامون التابع لمركز ومدينة بسيون بمحافظة لغربية، لتلاعبه فى حسابات أحد العملاء واختلاس 15 ألف جنيه من حسابه، عن طريق إثبات المبلغ على دفتر توفير العميل وعدم استخراج إيصال الإيداع.

كانت معلومات  قد وردت لضباط مباحث إدارة شرطة البريد مفادها وجود تلاعب بحسابات التوفير بمكتب بريد سلامون – التابع لمنطقة بريد الغربية، وباجراء التحريات والفحص أكدت صحة ما ورد من معلومات بقيام م. ر. ه 36 سنة بإختلاس مبلغ 15 ألف جنيه  من حسابات أحد عملاء التوفير بالمكتب محل عمله وذلك عن طريق إثبات المبلغ على دفتر توفير العميل وعدم إستخراج إيصال إيداع بالمبلغ أو درج المبلغ بحساب العميل وحسابات المكتب والاستيلاء على المبلغ لنفسه، دون وجه حق.

وبتقنيين الإجراءات تم إعداد مأمورية تنسيقا مع مباحث مركز بسيون، وتم ضبط المتهم  وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقام بسداد المبلغ.

وبالعرض على اللواء  قاسم حسين مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أمر بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم،  تحرر المحضر اللازم بإدارة شرطة البريد وتم إرسال المتهم لمركز شرطة بسيون لقيده وعرضه على النيابة العامة.

 

 


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