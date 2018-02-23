ضبط مستريح جديد ببنى سويف استولى على مليون و173 ألف جنيه من المواطنين





بنى سويف :هانى فتحى

ضبطت وحدة مباحث مركز شرطة سمسطا جنوب غرب محافظة بنى سويف عامل " مستريح جديد "لاتهام ثمانية أشخاص له بالاستيلاء على مليون و173 ألف جنيه منهم بغرض توظيفها.

تلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية لأمن بني سويف، إخطارا من اللواء ممدوح أبوزيد مدير إدارة البحث الجنائي يفيد تلقى مركز شرطة سمسطا بلاغات من ثمانية اشخاص تفيد قيام "فتحي. ع .م"- 45 سنة ، عامل بالنصب عليهم والحصول على مبالغ مالية بحجة توظيفها .

وعلى الفور تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة سمسطا برئاسة الرائد أحمد عبد العظيم رئيس مباحث مركز شرطة سمسطا، والنقيب محمد الفقى، معاون رئيس المباحث من ضبط المتهم.

واتهم ثمانية أشخاص أمام رئيس مباحث مركز شر طة سمسطا المتهم بالحصول على أموال منهم بحجة توظيفها ، حيث اكد الثمانية اشخاص حصول المتهم على مبلغ مليون و137 الف جنيه من كلا من "محمد. ا" 50 ألف جنيها،"مصطفى. ع" 250 ألف،"شاكر. س"190 ألف،"فتحي. م"128 ألف، "علاء. ع"210 ألف،"وليد. م "65 ألف،"جمال.ر" 60 ألف "مؤمن. م" 220 ألف، بهدف توظيفها نظير أرباح إلا انه رفض دفع الأرباح آو رد الأصول.