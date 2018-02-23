ضبط مخزن يحتوى على كميات من الأدوية غير مصرح بتداولها





كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة ممثلة فى الإدارة المركزية للصيدلة عن ضبط مخزن يحتوى على كميات كبيرة من الأدوية المهربة وغير المصرح بتداولها داخل الصيدليات الخاصة.

وقال مصدر مسؤل بقطاع التفتيش الصيدلى لـ"اليوم السابع"، أن الضبطية جاءت فى إطار أحكام الرقابة على المخازن والصيدليات.

وجاءت الضبطية كالأتى:

تيبونينا فورت اقراص234

ليبراكس اقراص 155

فلاجيل 500 اقراص 1397

بريزولين زنك قطرة 327

ديجستين اقراص 421

نازونكس سبراي 266

اسبرين بروتكت 801

بيكولاكس نقط 289

سيلجون لبوس 195

بنادول اكسترا 2621

بريزولين قطره801

ديبروفوس امبول 250

اجيولاكس حبيبات 126

سبازموديجستين اقراص 732

اوسوفالك كبسول 126