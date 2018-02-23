ضبط مخزن يحتوى على كميات من الأدوية غير مصرح بتداولها

خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة ممثلة فى الإدارة المركزية للصيدلة عن ضبط مخزن يحتوى على كميات كبيرة من الأدوية المهربة وغير المصرح بتداولها داخل الصيدليات الخاصة.
وقال مصدر مسؤل بقطاع التفتيش الصيدلى لـ"اليوم السابع"، أن الضبطية جاءت فى إطار أحكام الرقابة على المخازن والصيدليات.
وجاءت الضبطية كالأتى:
تيبونينا فورت اقراص234
ليبراكس اقراص 155
فلاجيل 500 اقراص 1397
بريزولين زنك قطرة 327
ديجستين اقراص 421
نازونكس سبراي 266
اسبرين بروتكت 801
بيكولاكس نقط 289
سيلجون لبوس 195
بنادول اكسترا 2621
بريزولين قطره801
ديبروفوس امبول 250
اجيولاكس حبيبات 126
سبازموديجستين اقراص 732
اوسوفالك كبسول 126
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