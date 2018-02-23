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الجمعة، 23 فبراير 2018 06:32 م
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ضبط عاطل وصاحب محل بتهمة سرقة هاتف وكيل نيابة فى بندر قنا

الجمعة، 23 فبراير 2018 02:34 م
ضبط عاطل وصاحب محل بتهمة سرقة هاتف وكيل نيابة فى بندر قنا اللواء علاء العياط مدير أمن قنا




قنا - وائل محمد
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ألقت الأجهزة الأمنية بقنا، القبض على عاطل، لاتهامه بسرقة هاتف محمول وكيل نيابة بندر قنا، عن طريق المغافلة، وتمكنت كاميرات المراقبة من تحديد هوية المتهم.

كان اللواء علاء العياط مدير أمن قنا، تلقى إخطارآ من اللواء أشرف رياض مدير المباحث، يفيد ضبط "رمضان.خ" 30 سنة عاطل، لاتهامه بسرقة هاتف محمول وكيل نيابة بندر قنا عن طريق المغافلة، وبيعه إلى "محمد. ر" 40 سنة، صاحب محل موبيلات.

وأفادت التحريات بأن المتهم الأول سرق الهاتف وباعه لصاحب محل موبيلات بمنطقة وسط مدينة قنا، فتحرر محضرا برقم 2459  لسنة 2018، وتم إحالتهما للنيابة التى باشرت التحقيقات.

 


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