ضبط سائق توك توك قتل نجل عمه بمساعدة 3 آخرين لسرقة مبلغ مالى فى أسيوط

تمكنت مديرية أمن أسيوط، من ضبط 4 أشخاص قتلوا سائق "توك توك" بعد أن علموا بأن بحوزته 500 جنيه بغرض إنفاقها على المواد المخدرة التى يتعاطونها.

تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إخطارا من المقدم عقد المجيد مختار رئيس مباحث مركز شرطة أبنوب، يفيد بورود بلاغ من "س ش م م" 55 سنة نجار مسلح، مقيم بندر أبنوب، بغياب نجله "ا س ش" 13 سنة، مقيم بذات الناحية، منذ خروجه من المنزل للعمل على التوك توك الخاص به، وأنه تم العثور على التوك توك على طريق سوالم أبنوب الفرعى، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بالتسبب فى غيابه.

وبعد ذلك تبلغ لمركز شرطة القوصية من الأهالى بوجود جثة غريق بنهر النيل أمام عزبة الفيومى قرية القصير دائرة المركز، وتم انتشالها بمعرفة الصيادين بالمنطقة، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لذكر فى العقد الثانى من العمر، وبه آثار إصابتين بالجبهة، ومقيد القدمين، ومربوطة حول عنقه "تتطابق أوصافه مع المتغيب المذكور"، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى القوصية المركزى تحت تصرف النيابة.

وبعرض صور الجثة على أسرة المجنى عليه تعرفوا عليها، وأقروا بأنها لنجلهم المتغيب، فتم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية، ضم ضباط إدارة البحث وضباط فرع البحث بالشرق والشمال، حيث تم وضع خطة بحث أسفرت عن أن المجنى عليه كان قد استولى على مبلغ 1500 جنيه خاصة بوالده، وحال علم بعض أصدقائه من سائقى التوك توك "م س ش م" 17 سنة سائق توك توك، نجل عم المجنى عليه، و"س ح شط" 16 سنة عاطل، و"ا م ع س" 18 سنة سائق توك توك، و"ا ف ع ص" 15 سنة سائق توك توك، مقيمين جميعاً بندر أبنوب، بوجود المبلغ المشار إليه حوزته، قرروا الاستيلاء على المبلغ، والتخلص منه بقصد إنفاقه على شراء المواد المخدرة.

وأضافت التحريات أن المتهمين قاموا باستدراجه على طريق فرعى السوالم بنى محمد دائرة المركز، حيث قام أحدهم بمعاجلته بالضرب على رأسه بماسورة حديدية وخنقه بكوفية كانت معهم وتوثيق قدميه وإلقائه بنهر النيل بجوار الطريق والتخلص من التوك توك.

وتمكن فريق البحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بصحة التحريات وارتكاب الواقعة والتخلص من جثة المجنى عليه بإلقائه بنهر النيل، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.