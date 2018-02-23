ضبط أسلحه نارية وتحرير 1450 مخالفه وتنفيذ 3400 حكم قضائى بكفر الشيخ





كفر الشيخ – محمد سليمان

نجحت حملة شنتها مديرية أمن كفر الشيخ، بإشراف اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، والعميد محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائى، رئاسة العميد محمد عبدالوهاب رئيس مباحث المديرية، من ضبط 3 أسلحة نارية " 2 فرد خرطوش و طبنجة " و 4 طلقات، و6 أسلحة نارية ، وضبط 80 جرام هيروين ،و 1200 جرام حشيش ،و840 قرص مخدر، وضبط 434 قضية متنوعة في مجال اشغالات الطرق.

كما تمكنت الحملة من ضبط متهم هارب من حكم قضائي ، وتنفيذ 4 أحكام جنائية ، و1613 حكم حبس جزئي ، و275 حكم حبس مستأنف ، و1624 غرامات جزئيه ومستأنفه،و284 تحصيل مخالفات، كما تمكنت الحملة من 8 مجسلين خطر .

كما تمكنت الحملة من تحرير 1450 مخالفة مرورية متنوعه ، وضبط 4 درجات بخاريه بدون لوحات معدينة .