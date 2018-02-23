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صور.. وحدات حماية الشعب الكردية تصل عفرين لصد الهجمات التركية

الجمعة، 23 فبراير 2018 05:02 ص
صور.. وحدات حماية الشعب الكردية تصل عفرين لصد الهجمات التركية وحدات حماية الشعب الكردى




أ ف ب - رويترز
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أحداثا دامية تشدها منطقة عفرين السورية منذ تدخل الجيش التركى وقصفها للمدينة التى تقع شمال غرب سوريا، فيما أعلنت وحدات حماية الشعب الكردية فى مدينة حلب، أنها تحركت إلى عفرين للمساعدة فى صد الهجوم التركى

وانتشرت قوات مولية للحكومة السورية على الخطوط الأمامية للمساعدة فى صد هجوم تركى، حسبما أكدت وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

 وفى خطوة ربما تخفف إحدى شكاوى الحكومة السورية فيما يتعلق بوحدات حماية الشعب، انسحبت الوحدات من جيب تسيطر عليه فى حلب اليوم، قائلة إن هناك حاجة لمقاتليها فى معركة عفرين.

وقال نورى محمود المتحدث باسم الوحدات الكردية "جاءت مجموعات تابعة للجيش السورى على عفرين ... لكن ليس بالقدر الكافى لإيقاف الاحتلال التركى".  

جانب من إرهاب الجيش التركى فى عفرين
جانب من إرهاب الجيش التركى فى عفرين

 

قصف الجيش التركى
قصف الجيش التركى

 

قوات حماية الشعب الكردية
قوات حماية الشعب الكردية

 

مقاتل كردى جريح
مقاتل كردى جريح

 

هجوم تركى فى عفرين
هجوم تركى فى عفرين

 


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التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

أبو العريف

أردوغان الأهبل

ضيع بلده ودمرها اقتصاديا فى حرب استعراضية وفى النهاية ستنقسم تركيا والاكراد هياخدوا جزء من الجنوب التركى وده ترسيم امريكى يا معلم

عدد الردود 0

بواسطة:

أبو العريف

أردوغان العبيط

ضيع بلده ودمرها اقتصاديا فى حرب استعراضية وفى النهاية ستنقسم تركيا والاكراد هياخدوا جزء من الجنوب التركى وده ترسيم امريكى يا معلم

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