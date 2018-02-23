صور.. موتمر قسم الأورام بطب أسيوط ينظم ماراثون فى الأقصر بحضور مدير الأمن





كتبت أمل علام - تصوير كريم عبد العزيز

نظم مؤتمر قسم علاج الأورام بطب أسيوط ماراثون لدعم مرضى السرطان بمدينة الأقصر، بحضور اللواء مصطفى صلاح الدين مدير أمن الاقصر، والذى بدأ من المشاية إلى قاعة المؤتمرات، بحضور الفنانة نهال عنبر.

وقال الدكتور سمير شحاتة رئيس المؤتمر، إن الماراثون يأتى احتفالًا باليوم العالمى للسرطان، تحت رعاية الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، موضحًا أن الماراثون يشارك فيه مختلف جمعيات السرطان.

ومن جانبه، وأضاف اللواء مصطفى مدير أمن الأقصر: "أرحب بكل الضيوف فى مدينة الأقصر، وأتمنى أن يكونوا شعروا بالأمن والأمان، وأتمنى تشريفهم مرة أخرى بدون موتمر لزيادة فرص السياحة".

ومن ناحيتها، قالت الفنانة نهال عنبر: "أنا سعيدة بالفكرة، وسعيدة أنى شفت سياح بالأقصر، وقمت بالتصوير معهم، وسأنشرها على مواقع التواصل الاجتماعى لمعرفة أن مصر بلد الأمان".

وفى ختام الماراثون قام المنظمين بتكريم اللواء مصطفى صلاح مدير أمن الاقصر.







































































