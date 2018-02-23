video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 23 فبراير 2018 05:48 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. موتمر قسم الأورام بطب أسيوط ينظم ماراثون فى الأقصر بحضور مدير الأمن

الجمعة، 23 فبراير 2018 04:25 م
صور.. موتمر قسم الأورام بطب أسيوط ينظم ماراثون فى الأقصر بحضور مدير الأمن موتمر قسم الأورام بطب أسيوط ينظم ماراثون فى الأقصر




كتبت أمل علام - تصوير كريم عبد العزيز
إضافة تعليق

نظم مؤتمر قسم علاج الأورام بطب أسيوط ماراثون لدعم مرضى السرطان بمدينة الأقصر، بحضور اللواء مصطفى صلاح الدين مدير أمن الاقصر، والذى بدأ من المشاية إلى قاعة المؤتمرات، بحضور الفنانة نهال عنبر. 
 
وقال الدكتور سمير شحاتة رئيس المؤتمر، إن الماراثون يأتى احتفالًا باليوم العالمى للسرطان، تحت رعاية الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، موضحًا أن الماراثون يشارك فيه مختلف جمعيات السرطان. 
 
ومن جانبه، وأضاف اللواء مصطفى مدير أمن الأقصر: "أرحب بكل الضيوف فى مدينة الأقصر، وأتمنى أن يكونوا شعروا بالأمن والأمان، وأتمنى تشريفهم مرة أخرى بدون موتمر لزيادة فرص السياحة". 
 
ومن ناحيتها، قالت الفنانة نهال عنبر: "أنا سعيدة بالفكرة، وسعيدة أنى شفت سياح بالأقصر، وقمت بالتصوير معهم، وسأنشرها على مواقع التواصل الاجتماعى لمعرفة أن مصر بلد الأمان".
 
وفى ختام الماراثون قام المنظمين بتكريم اللواء مصطفى صلاح مدير أمن الاقصر.
 
موتمر قسم الأورام بطب أسيوط ينظم ماراثون فى الأقصر (1)
 

 

موتمر قسم الأورام بطب أسيوط ينظم ماراثون فى الأقصر (2)
 

 

موتمر قسم الأورام بطب أسيوط ينظم ماراثون فى الأقصر (3)
 

 

موتمر قسم الأورام بطب أسيوط ينظم ماراثون فى الأقصر (4)
 

 

موتمر قسم الأورام بطب أسيوط ينظم ماراثون فى الأقصر (5)
 

 

موتمر قسم الأورام بطب أسيوط ينظم ماراثون فى الأقصر (6)
 

 

موتمر قسم الأورام بطب أسيوط ينظم ماراثون فى الأقصر (7)
 

 

موتمر قسم الأورام بطب أسيوط ينظم ماراثون فى الأقصر (8)
 

 

موتمر قسم الأورام بطب أسيوط ينظم ماراثون فى الأقصر (9)
 

 

موتمر قسم الأورام بطب أسيوط ينظم ماراثون فى الأقصر (10)
 

 

موتمر قسم الأورام بطب أسيوط ينظم ماراثون فى الأقصر (11)

 

موتمر قسم الأورام بطب أسيوط ينظم ماراثون فى الأقصر (12)
 

 

موتمر قسم الأورام بطب أسيوط ينظم ماراثون فى الأقصر (13)
 

 

موتمر قسم الأورام بطب أسيوط ينظم ماراثون فى الأقصر (14)
 

 

موتمر قسم الأورام بطب أسيوط ينظم ماراثون فى الأقصر (15)
 

 

موتمر قسم الأورام بطب أسيوط ينظم ماراثون فى الأقصر (16)

 

موتمر قسم الأورام بطب أسيوط ينظم ماراثون فى الأقصر (17)
 

 

موتمر قسم الأورام بطب أسيوط ينظم ماراثون فى الأقصر (18)
 

 

موتمر قسم الأورام بطب أسيوط ينظم ماراثون فى الأقصر (19)
 

 

موتمر قسم الأورام بطب أسيوط ينظم ماراثون فى الأقصر (20)
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. غادة رجب خلال حفل اليوم العالمى للسرطان: سعيدة وفخورة بالغناء فى الأقصر

ماراثون

الاقصر

مؤتمر طب اسيوط

دعم مرضى السرطان



لا تفوتك
أهداف محمد صلاح = 13 نقطة لليفربول والمربع الذهبى

أهداف محمد صلاح = 13 نقطة لليفربول والمربع الذهبى

ننشر أبرز الملامح المقرر إدخالها على مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة

ننشر أبرز الملامح المقرر إدخالها على مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة

عمرو وردة فى حوار لـ"اليوم السابع" بعد الاعتداء المسلح: عشت أصعب ليلة فى حياتى.. لن أرحل عن اليونان وأحلم بقيادة أتروميتوس لليوروباليج.. محمد صلاح من أفضل لاعبى العالم.. وكوبر يستحق البقاء فى تدريب منتخب مصر

عمرو وردة فى حوار لـ"اليوم السابع" بعد الاعتداء المسلح: عشت أصعب ليلة فى حياتى.. لن أرحل عن اليونان وأحلم بقيادة أتروميتوس لليوروباليج.. محمد صلاح من أفضل لاعبى العالم.. وكوبر يستحق البقاء فى تدريب منتخب مصر

دفتر أحوال المواطن.. أهالى قرية سنهور بكفر الشيخ يشكون تغير لون ورائحة مياه الشرب.. قارئ يناشد الصحة بعلاج أخيه على نفقة الدولة.. وشكاوى من تلال القمامة بترعة المريوطية.. وانتشار الحفر أعلى كوبرى الأميرية

دفتر أحوال المواطن.. أهالى قرية سنهور بكفر الشيخ يشكون تغير لون ورائحة مياه الشرب.. قارئ يناشد الصحة بعلاج أخيه على نفقة الدولة.. وشكاوى من تلال القمامة بترعة المريوطية.. وانتشار الحفر أعلى كوبرى الأميرية

تأهل على فرج ونور الشربينى للدور الثانى لبطولة ويندى سيتى المفتوحة للاسكواش

تأهل على فرج ونور الشربينى للدور الثانى لبطولة ويندى سيتى المفتوحة للاسكواش

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة غدًا

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة غدًا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة