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صور.. مظاهرة حاشدة فى رومانيا ضد الفساد بالعاصمة "بوخارست"

الجمعة، 23 فبراير 2018 02:01 ص
صور.. مظاهرة حاشدة فى رومانيا ضد الفساد بالعاصمة "بوخارست" احتجاجات فى رومانيا




أ ف ب
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نظم محتجون فى رومانيا، مظاهرة حاشدة ضد الفساد ووزير العدل الرومانى تودورل توادر، خارج مقر الحكومة الرومانية فى عاصمة رومانيا "بوخارست".

وقال وزير العدل الرومانى، إنه طلب عزل رئيسة وكالة مكافحة الفساد بالبلاد، المفضلة لدى الاتحاد الأوروبى من منصبها.

واتهم الوزير رئيسة وكالة مكافحة الفساد لاورا كوفيسي، بـ "تجاوز السلطة" و"إزدراء البرلمان" خلال مؤتمر صحفى عقده على مدى 90 دقيقة، الخميس، ليعلن تقديم طلب الإقالة.

وينبغى  أن ينظر المجلس الأعلى للقضاء فى طلب الاقالة، وسيكون القرار الأخير للرئيس الرومانى كلاوس يوهانيس.

احتجاجات-فى-رومانيا
احتجاجات فى رومانيا

 

جانب-من-احتجاجات-فى-رومانيا
جانب من احتجاجات فى رومانيا

 

متظاهر
متظاهر

 

متظاهرون
متظاهرون

 

محتجون
محتجون

 

مظاهرات-فى-رومانيا
مظاهرات فى رومانيا

 


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