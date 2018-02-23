صور.. مظاهرة حاشدة فى رومانيا ضد الفساد بالعاصمة "بوخارست"





أ ف ب

نظم محتجون فى رومانيا، مظاهرة حاشدة ضد الفساد ووزير العدل الرومانى تودورل توادر، خارج مقر الحكومة الرومانية فى عاصمة رومانيا "بوخارست".

وقال وزير العدل الرومانى، إنه طلب عزل رئيسة وكالة مكافحة الفساد بالبلاد، المفضلة لدى الاتحاد الأوروبى من منصبها.

واتهم الوزير رئيسة وكالة مكافحة الفساد لاورا كوفيسي، بـ "تجاوز السلطة" و"إزدراء البرلمان" خلال مؤتمر صحفى عقده على مدى 90 دقيقة، الخميس، ليعلن تقديم طلب الإقالة.

وينبغى أن ينظر المجلس الأعلى للقضاء فى طلب الاقالة، وسيكون القرار الأخير للرئيس الرومانى كلاوس يوهانيس.



احتجاجات فى رومانيا



جانب من احتجاجات فى رومانيا



متظاهر



متظاهرون



محتجون