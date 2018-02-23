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صور.. مجلس الأمن يؤجل التصويت على مشروع قرار بشأن الغوطة الشرقية فى سوريا

الجمعة، 23 فبراير 2018 03:00 ص
صور.. مجلس الأمن يؤجل التصويت على مشروع قرار بشأن الغوطة الشرقية فى سوريا مجلس الأمن الدولى




أ ش أ - تصوير رويترز
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أجل مجلس الأمن الدولى عملية التصويت على مشروع القرار حول الهدنة فى سوريا، بما فى ذلك الغوطة الشرقية لدمشق، التى تقدمت به الكويت والسويد، حتى يوم اليوم الجمعة.

وأشارت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية على موقعها الإلكترونى إلى أن مجلس الأمن عقد جلسة الخميس لاعتماد مشروع قرار تقدمت به الكويت (رئيس أعمال المجلس للشهر الجاري) والسويد (العضو فى المجلس) الأمر الذى من شأنه فى حال الموافقة على المشروع أن يتم فرض هدنة إنسانية مدتها 30 يوما لإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين المحاصرين منذ خمس سنوات وفقا للصحيفة

السورى-إبراهيم-الجعفرى
مندوب سوريا بمجلس الأمن بشار الجعفرى

 

جانب-من-جلسة-مجلس-الأمن
جانب من جلسة مجلس الأمن

 

مجلس-الأمن
مجلس الأمن

 

مندوب-روسيا-فى-مجلس-الأمن
مندوب روسيا فى مجلس الأمن

 

 

 


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