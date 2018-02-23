صور.. مجلس الأمن الدولى يؤجل التصويت على مشروع قرار يدعو لهدنة فى سوريا

صور.. مجلس الأمن الدولى يؤجل التصويت على مشروع قرار يدعو لهدنة فى سورياالجمعة، 23 فبراير 2018 06:11 م
مجلس الأمن الدولي
(أ ش أ) - تصوير أ ف ب
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قال دبلوماسيون، مجلس الأمن الدولى، أجل التصويت على مشروع قرار يدعو لهدنة فى سوريا لمدة 30 يوما.
ومن المفترض أن يصوت مجلس الأمن اليوم السبت، على قرار يدعو لهدنة فورية لوقف إطلاق النار فى سوريا وخاصة منطقة الغوطة الشرقية التى تتعرض لقصف منذ أيام.
أعضاء مجلس الأمن
مجلس الأمن الدولى
ممثلو دول مجلس الأمن
مندوب سوريا فى مجلس الأمن مع إثنين من الأعضاء
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