صور.. مجلس الأمن الدولى يؤجل التصويت على مشروع قرار يدعو لهدنة فى سوريا





(أ ش أ) - تصوير أ ف ب

قال دبلوماسيون، مجلس الأمن الدولى، أجل التصويت على مشروع قرار يدعو لهدنة فى سوريا لمدة 30 يوما.

ومن المفترض أن يصوت مجلس الأمن اليوم السبت، على قرار يدعو لهدنة فورية لوقف إطلاق النار فى سوريا وخاصة منطقة الغوطة الشرقية التى تتعرض لقصف منذ أيام.



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مجلس الأمن الدولى



ممثلو دول مجلس الأمن