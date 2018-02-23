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صور.. مجلس الأمن الدولى يؤجل التصويت على مشروع قرار يدعو لهدنة فى سوريا

الجمعة، 23 فبراير 2018 06:11 م
صور.. مجلس الأمن الدولى يؤجل التصويت على مشروع قرار يدعو لهدنة فى سوريا مجلس الأمن الدولي




(أ ش أ) - تصوير أ ف ب
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قال دبلوماسيون، مجلس الأمن الدولى، أجل التصويت على مشروع قرار يدعو لهدنة فى سوريا لمدة 30 يوما.

ومن المفترض أن يصوت مجلس الأمن اليوم السبت، على قرار يدعو لهدنة فورية لوقف إطلاق النار فى سوريا وخاصة منطقة الغوطة الشرقية التى تتعرض لقصف منذ أيام.

أعضاء مجلس الأمن
أعضاء مجلس الأمن

 

مجلس الأمن الدولى
مجلس الأمن الدولى

 

ممثلو دول مجلس الأمن
ممثلو دول مجلس الأمن

 

مندوب سوريا فى مجلس الأمن مع إثنين من الأعضاء
مندوب سوريا فى مجلس الأمن مع إثنين من الأعضاء

 


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