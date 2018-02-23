صور.. رئيس الوزراء الهندى يلتقى نظيره الكندى فى نيودلهى

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التقى رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، اليوم الجمعة، نظيره الكندى جاستن ترودو، وذلك عقب مرور نحو أسبوع من وصول الأخير إلى نيودلهى فى أول زيارة رسمية للبلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) أن "مودى" و"ترودو"، اجتمعا فى القصر الرئاسى بالعاصمة "نيودلهى"، لمناقشة بعض القضايا مثل التجارة والدفاع والتغير المناخى، بالإضافة إلى التعاون بشأن الطاقة النووية المدنية، وأضافت الشبكة، أن رئيس الوزراء الكندى التقى أيضا بوزيرة الخارجية الهندية "سوشما سواراج".



استقبال رئيس الوزراء الكندى فى الهند



رئيس الوزراء الكندى ورئيس وزراء الهند



رئيس الوزراء الكندى يصطحب عائلته فى زيارته الرسمية للهند



رئيس الوزراء الهندى ونظيره الكندى



مودى يحيى عائلة رئيس الوزراء الكندى