صور.. ترامب: ما تفعله روسيا وإيران وحكومة دمشق فى سوريا "عار" على الإنسانية





(رويترز) - تصوير أ ف ب

انتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، روسيا وإيران والنظام السورى، لما يرتكبونها من أفعال في الأراضى السورية.

وقال ترامب إن "ما تفعله روسيا وإيران وحكومة دمشق فى سوريا "عار" على الإنسانية".



الرئيس الأمريكى



ترامب فى مؤتمر صحفى



ترامب يتحدث إلى وسائل الإعلام



ترامب