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صور.. ترامب: ما تفعله روسيا وإيران وحكومة دمشق فى سوريا "عار" على الإنسانية

الجمعة، 23 فبراير 2018 09:39 م
صور.. ترامب: ما تفعله روسيا وإيران وحكومة دمشق فى سوريا "عار" على الإنسانية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب




(رويترز) - تصوير أ ف ب
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انتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، روسيا وإيران والنظام السورى، لما يرتكبونها من أفعال في الأراضى السورية.

وقال ترامب إن "ما تفعله روسيا وإيران وحكومة دمشق فى سوريا "عار" على الإنسانية".

الرئيس الأمريكى
الرئيس الأمريكى

 

ترامب فى مؤتمر صحفى
ترامب فى مؤتمر صحفى

 

ترامب يتحدث إلى وسائل الإعلام
ترامب يتحدث إلى وسائل الإعلام

 

ترامب
ترامب

 

دونالد ترامب
دونالد ترامب

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

منين نجيب الصبر؟

طب يابا ياسى الحاج ترامب لما انت شايف أنة عار ورينا انت بقى هتغسلة ازاى عندك ليفة وصابونة ولا ابعتلك

شبعنا لف ودوران وأعود وأقول لك العالم العربى فى نظركم عبارة عن تورتة كبيرة دسمة وتم تقسيمة فيما بينكم وبين الدول الاخرى صاحبة المصالح ولكل منكم دورة المرسوم لة وبأتقان ولا يجرؤ على تخطية  من اجل الفوز بقطعة تورتتة والحفاظ عليها ومن ضمن هذة الادوار التمثيليات التليفزيونية التصريحاتية التى تلقونها بين الحين والاخر --بس على مين كل شغلكم مفضوح ومكشوف بس انتم اللى مش دريانين ان سمعتكم بقت فى الطين فالله لا يفضحك كمان وكمان نقطنا بسكاتك يحسن هنرجع اللى اتعشناة--حتة جنة قريش على قد ما قسم

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