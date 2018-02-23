صور.. تحليق 17 رحلة بالون طائر على متنها 360 سائحا أجنبيا بسماء الأقصر





الأقصر – أحمد مرعى

شهدت سماء مدينة الأقصر، اليوم الجمعة، انطلاق 17 رحلة بالون طائر، أقلت على متنها 360 سائحا مصريا وأجنبيا، للاستمتاع بسحر الحضارة الفرعونية فى البر الغربى، وذلك مع تحسن حالة الطقس فى سماء المحافظة خلال تلك الأيام.

من جانبه، قال عصام عبد العزيز مدير أرض مطار البالون الطائر بالأقصر، إن الرحلات توالت فى سماء المدينة خلال الأيام الماضية، حيث حلقت الـ17 طائرة بالون لمختلف الشركات بصورة طبيعية تماماً، وذلك فى سماء البر الغربى بمحافظة الأقصر، تحت قيادة الطيارين المميزين وعادت الرحلات مجددا لأرض مطار البالون.

وأضاف مدير أرض مطار البالون لـ"اليوم السابع"، أن جميع الرحلات خرجت وعادت بصورة طبيعية تماما، والتى تخرج بصورة يومية فجرا من مطار البر الغربى بعد تحسن أحوال الطقس، وسط حالة من السعادة والبهجة بين السياح الذين أقلتهم وبلغ عددهم 360 سائحا من مختلف دول العالم، والذين استقلوا المناطيد الهوائية فى سماء الأقصر بصورة تؤكد على قدرة الطيارين المصريين فى التحليق بسماء الأقصر.

وأوضح عصام عبد العزيز، أن رحلات البالون الطائر بالأقصر تعتبر من أبرز رحلات المغامرة التى يقبل إليها السائحون من مختلف أنحاء العالم لدى زيارتهم لمحافظة الأقصر، بهدف التمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة والتأمل فى الحضارة المصرية القديمة، حيث الآثار الشامخة التى يمكن رؤيتها من السماء والشعور بعظمتها وكبر حجمها، بالإضافة إلى المعابد المهيبة ومقابر الملوك العظماء.

تحليق 17 رحلة بالون طائر علي متنها 360 سائح أجنبي بسماء الأقصر



جانب من اقلاع الرحلات من ارض مطار البالون بالاقصر



تجهيز رحلات البالون الطائر قبل انطلاقها بسماء الاقصر



نفخ البالون بالهواء الساخن قبل التحليق في الهواء



جانب من اطلاق رحلات البالون في سماء غرب الاقصر



تجهيز الرحلات للتحليق في سماء الاقصر



فرد البالونات في ارض المطار قبل انطلاقها



جانب من انطلاق الرحلات والبالونات في البر الغربي



البالونات خلال تجهيزها بمطار البر الغربي